4. Liga, Gruppe 1 Rotkreuz mit Unentschieden im Auftaktspiel nach Eigentor von Aegeri Rotkreuz und Aegeri teilen sich die Punkte im ersten Spiel der neuen Saison. Das Spiel geht 2:2 aus.

(chm)

Das Skore eröffnete Fatlum Sylejmani in der 4. Minute. Er traf für Rotkreuz zum 1:0. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 22, als Dominik Simoni für Aegeri erfolgreich war. Dave Boog brachte Aegeri 2:1 in Führung (48. Minute). Zum Ausgleich für Rotkreuz traf Fabian Elsener in der 76. Minute. Allerdings war es ein Eigentor.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Rotkreuz liegt nach Spiel 1 auf Rang 6. Rotkreuz spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Brunnen. Diese Begegnung findet am Samstag (28. August) statt (18.00 Uhr, Schoeller).

Aegeri liegt nach Spiel 1 auf Rang 5. Das nächste Spiel trägt Aegeri in einem Heimspiel gegen das stark gestartete Team Weggiser SC aus. Das Spiel findet am Samstag (28. August) statt (17.00 Uhr, Chruzelen, Unterägeri).

Telegramm: FC Rotkreuz II - FC Aegeri 2 2:2 (1:1) - Sportpark Rotkreuz, Rotkreuz – Tore: 4. Fatlum Sylejmani 1:0. 22. Dominik Simoni 1:1. 48. Dave Boog 1:2. 76. Eigentor (Fabian Elsener) 2:2. – Rotkreuz: Colin Bucheli, Navajeevan Thavarajah, Ronny Schilter, Bem (Henrique Cornelio Bem), Mattia Palatucci, Cédric Schneider, Josua Suter, Yves Jarczyk, Marco Sidler, Fatlum Sylejmani, Dimitri Zülle. – Aegeri: Christian Romer, Mario Meisinger, Christian Bärtschiger, Fabian Elsener, Philipp Moser, Dominik Simoni, Michele Meier, Yves Rogenmoser, Patrick Elsener, Josip Bosnjak, Dave Boog. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Tabelle: 1. FC Schattdorf 1 Spiel/3 Punkte (5:0). 2. Weggiser SC 1/3 (3:1), 3. SC Steinhausen 1/3 (3:2), 4. SC Cham III 1/3 (4:3), 5. FC Aegeri 2 1/1 (2:2), 6. FC Rotkreuz II 1/1 (2:2), 7. FC Walchwil 1/0 (0:5), 8. SC Menzingen 1/0 (3:4), 9. FC Brunnen 1/0 (2:3), 10. SC Goldau III 1/0 (1:3).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.08.2021 00:27 Uhr.