3. Liga, Gruppe 3 Ruswil bezwingt Reiden Ruswil behielt im Spiel gegen Reiden am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:0.

(chm)

In der 30. Minute war es an Matthias Bühlmann, Ruswil 1:0 in Führung zu bringen. Mit dem 2:0 für Ruswil schoss Enrico Albisser das letzte Tor der Partie.

Bei Reiden erhielten Lorenzo Dantas Cardoso (38.), Endrit Rexhepi (74.) und Domenico Gervasio (82.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Ruswil erhielt: Basil Ming (51.)

Ruswil bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 16 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Für Ruswil ist es der zweite Sieg in Serie.

Ruswil spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Escholzmatt-Marbach (Rang 12). Zu diesem Spiel kommt es am 22. Oktober (18.00 Uhr, Sportplatz Ebnet, Escholzmatt).

Nach der Niederlage büsst Reiden zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit elf Punkten auf Rang 7. Für Reiden war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Auf Reiden wartet im nächsten Spiel zuhause das sechstplatzierte Team FC Sursee, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 22. Oktober (17.00 Uhr, Kleinfeld, Reiden).

Telegramm: FC Ruswil - SC Reiden 2:0 (1:0) - Schützenberg, Ruswil – Tore: 30. Matthias Bühlmann 1:0. 57. Enrico Albisser 2:0. – Ruswil: Nando Heller, Livio Spaar, Pascal Vogel, Matthias Bühlmann, Loris Limacher, Basil Ming, Yaron Grüter, Heinrich Meier, David Simon, Simon Schäfer, Enrico Albisser. – Reiden: Severin Steiner, Sebastian Dettwiler, Benjamin Koch, Andrin Fumagalli, Kristjan Jetishi, Endrit Rexhepi, Lorenzo Dantas Cardoso, Patrick Bösch, Linus Glanzmann, Jan Nietlispach, Domenico Gervasio. – Verwarnungen: 38. Lorenzo Dantas Cardoso, 51. Basil Ming, 74. Endrit Rexhepi, 82. Domenico Gervasio.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.10.2022 22:10 Uhr.

