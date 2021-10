3. Liga, Gruppe 3 Ruswil gewinnt deutlich gegen Grosswangen-Ettiswil Ruswil gewinnt am Freitag zuhause gegen Grosswangen-Ettiswil 3:0.

Enrico Albisser erzielte in der 25. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Ruswil. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Ruswil stellte Tim Steffen in Minute 64 her. Das letzte Tor der Partie erzielte Pascal Lang, der in der 74. Minute die Führung für Ruswil auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Grosswangen-Ettiswil erhielten Roland Stöckli (17.), Gjon Paluca (28.) und Noel Luca Luternauer (71.) eine gelbe Karte. Ruswil behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.8 hat die Abwehr von Ruswil ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 18 geschossenen Toren Rang 4.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Ruswil. Das Team liegt mit 16 Punkten auf Rang 4. Für Ruswil ist es bereits der fünfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat viermal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Ruswil ging unentschieden aus.

Im nächsten Spiel kriegt es Ruswil auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Buttisholz. Zu diesem Spiel kommt es am 16. Oktober (18.00 Uhr, Sportpark, Buttisholz).

Für Grosswangen-Ettiswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 10. Für Grosswangen-Ettiswil ist es bereits die vierte Niederlage der laufenden Saison. Drei Spiele von Grosswangen-Ettiswil gingen unentschieden aus.

Grosswangen-Ettiswil spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Knutwil (Platz 7). Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (18.00 Uhr, Gutmoos, Grosswangen).

Telegramm: FC Ruswil - FC Grosswangen-Ettiswil 3:0 (1:0) - Schützenberg, Ruswil – Tore: 25. Enrico Albisser 1:0. 64. Tim Steffen 2:0. 74. Pascal Lang 3:0. – Ruswil: Fabian Schärli, Simon Schäfer, Pascal Vogel, Matthias Bühlmann, Livio Spaar, Lars Groenendijk, Pascal Lang, Michael Käch, Tim Steffen, David Simon, Enrico Albisser. – Grosswangen-Ettiswil: Armend Tarashaj, Joel Wälti, Marvin Wirz, Roland Stöckli, Daniel Bucher, Sven Baumeler, Cyrill Gehrig, Fabian Ukaj, Remo Zeder, Albion Ajdini, Gjon Paluca. – Verwarnungen: 17. Roland Stöckli, 28. Gjon Paluca, 71. Noel Luca Luternauer.

Tabelle: 1. FC Entlebuch 7 Spiele/18 Punkte (21:11). 2. FC Buttisholz 7/16 (17:5), 3. SC Reiden 7/16 (10:6), 4. FC Ruswil 8/16 (18:6), 5. FC Dagmersellen 7/13 (20:9), 6. FC Wolhusen 7/11 (13:9), 7. FC Knutwil 7/7 (10:19), 8. FC Nottwil 7/7 (10:14), 9. FC Altbüron-Grossdietwil 7/6 (11:11), 10. FC Grosswangen-Ettiswil 8/6 (10:20), 11. FC Escholzmatt-Marbach 7/4 (8:23), 12. FC Sempach 7/1 (7:22).

