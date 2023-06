4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 6 Ruswil gewinnt deutlich gegen Grosswangen-Ettiswil Ruswil gewinnt am Samstag auswärts gegen Grosswangen-Ettiswil 4:1.

(chm)

Den Auftakt machte Amon Buchmann, der in der 31. Minute für Ruswil zum 1:0 traf. Lukas Häfliger glich in der 52. Minute für Grosswangen-Ettiswil aus. Es hiess 1:1. Egzon Dervisi traf in der 54. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Ruswil.

Mit einem weiteren Tor sorgte Egzon Dervisi in der 69. Minute für das 3:1 für Ruswil. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Marco Fellmann in der 88. Minute, als er für Ruswil zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Johann Simon von Ruswil erhielt in der 52. Minute die gelbe Karte.

In der Regel kassiert Grosswangen-Ettiswil nicht so viele Tore wie gegen Ruswil. Im Schnitt lässt das Team 0.8 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach fünf Spielen, in denen die Defensive 4 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

Keine Änderung in der Tabelle für Ruswil: Das Team liegt mit neun Punkten auf Rang 4. Für Ruswil ist es der zweite Sieg in Serie.

Ruswil tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von SC Reiden an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 18. Juni statt (14.00 Uhr, Kleinfeld, Reiden).

Für Grosswangen-Ettiswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 3. Grosswangen-Ettiswil hat bisher dreimal gewonnen und zweimal verloren.

Grosswangen-Ettiswil tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Gunzwil an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 13. Juni statt (20.00 Uhr, Linden, Gunzwil).

Telegramm: FC Grosswangen-Ettiswil - FC Ruswil 1:4 (0:1) - Gutmoos, Grosswangen – Tore: 31. Amon Buchmann 0:1. 52. Lukas Häfliger 1:1. 54. Egzon Dervisi 1:2. 69. Egzon Dervisi 1:3. 88. Marco Fellmann 1:4. – Grosswangen-Ettiswil: David Wechsler, Lukas Wüest, Kilian Bucher, Joel Schwegler, Jonas Stalder, Noe Marti, Marco Hofstetter, Markus Wagner, Simon Grüter, Marco Birrer, Lukas Häfliger. – Ruswil: Raphael Heini, Luiz Cruz, Etienne Schmid, Marco Fellmann, Fabian Schwegler, Valerio Stirnimann, Jan Primus, Amon Buchmann, Julien Krähenbühl, Johann Simon, Egzon Dervisi. – Verwarnungen: 52. Johann Simon.

