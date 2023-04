3. Liga, Gruppe 3 Ruswil mit drei Punkten auswärts gegen Buttisholz Ruswil gewinnt am Samstag auswärts gegen Buttisholz 3:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Simon Schäfer für Ruswil. In der 6. Minute traf er zum 1:0. Lars Groenendijk erhöhte in der 40. Minute zur 2:0-Führung für Ruswil. Der Anschlusstreffer für Buttisholz zum 1:2 kam in der 56. Minute. Verantwortlich dafür war Daniele Fuschetto. In der 67. Minute schoss Heinrich Meier Ruswil mittels Elfmeter zur 3:1-Führung.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Ruswil, nämlich für Joel Bachmann (58.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Buttisholz, Dominik Epli (66.) kassierte sie.

Ruswil hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 2.1 Tore pro Partie.

Keine Änderung in der Tabelle für Ruswil: 29 Punkte bedeuten Rang 4. Ruswil hat bisher achtmal gewonnen, viermal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Ruswil in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Zell. Diese Begegnung findet am 29. April statt (17.45 Uhr, Schützenberg, Ruswil).

Mit der Niederlage rückt Buttisholz in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 20 Punkten neu Platz 8. Buttisholz hat bisher fünfmal gewonnen, siebenmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Auf Buttisholz wartet im nächsten Spiel auswärts das neuntplatzierte Team SC Reiden, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 29. April statt (17.00 Uhr, Kleinfeld, Reiden).

Telegramm: FC Buttisholz - FC Ruswil 1:3 (0:2) - Sportpark, Buttisholz – Tore: 6. Simon Schäfer 0:1. 40. Lars Groenendijk 0:2. 56. Daniele Fuschetto 1:2. 67. Heinrich Meier (Penalty) 1:3. – Buttisholz: Silvan Jost, Alessandro Rogger, Martin Bühler, Martial Theiler, Dominik Epli, Daniele Fuschetto, Andreas Matter, Damian Meier, Michael Erni, Linus Klemenjak, Philipp Rölli. – Ruswil: Nando Heller, Livio Spaar, Joel Bachmann, Matthias Bühlmann, Loris Limacher, Marco Primus, David Simon, Simon Schäfer, Heinrich Meier, Lars Lötscher, Lars Groenendijk. – Verwarnungen: 58. Joel Bachmann, 66. Dominik Epli.

