3. Liga, Gruppe 3 Ruswil mit drei Punkten auswärts gegen Buttisholz – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Sieg für Ruswil: Gegen Buttisholz gewinnt das Team am Samstag auswärts 2:0.

(chm)

Nach 59 torlosen Minuten eröffnete Enrico Albisser das Skore für Ruswil. Buttisholz schaffte es nicht, den Rückstand aufzuholen. Im Gegenteil: Leandro Tiago Nunes Coelho erhöhte in der 84. Minute sogar noch auf 2:0. Es war das Schlussresultat.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Buttisholz gab es vier gelbe Karten. Bei Ruswil erhielten Michael Käch (41.) und Tim Steffen (67.) eine gelbe Karte.

In der Defensive hat Ruswil in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.7 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 20 geschossenen Toren Rang 4.

Ruswil rückt mit dem Sieg auf einen Aufstiegsplatz vor. 19 Punkte bedeuten Rang 2. Es macht damit einen Sprung um zwei Plätze. Ruswil hat bisher sechsmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Ruswil spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Knutwil (Rang 8). Die Partie findet am 23. Oktober statt (17.45 Uhr, Schützenberg, Ruswil).

Nach der Niederlage büsst Buttisholz zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 16 Punkten auf Rang 4. Buttisholz hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Buttisholz tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Entlebuch an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportpark, Buttisholz).

Telegramm: FC Buttisholz - FC Ruswil 0:2 (0:0) - Sportpark, Buttisholz – Tore: 60. Enrico Albisser 0:1. 84. Leandro Tiago Nunes Coelho 0:2. – Buttisholz: Silvan Jost, Michael Erni, Noa Herzog, Lukas Portmann, Martial Theiler, Daniele Fuschetto, Robin Wäfler, Damian Meier, Maurus Felder, Matthias Erni, Linus Klemenjak. – Ruswil: Fabian Schärli, Livio Spaar, Pascal Vogel, Matthias Bühlmann, Simon Schäfer, Lars Groenendijk, Pascal Lang, Michael Käch, Tim Steffen, Leandro Tiago Nunes Coelho, Enrico Albisser. – Verwarnungen: 41. Michael Käch, 67. Tim Steffen, 75. Noa Herzog, 75. Damian Meier, 75. Matthias Rösli, 75. Matthias Erni.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: FC Altbüron-Grossdietwil - FC Sempach 7:1, FC Entlebuch - FC Wolhusen 1:0, FC Grosswangen-Ettiswil - FC Knutwil 5:2, FC Dagmersellen - SC Reiden 5:0, FC Buttisholz - FC Ruswil 0:2

Tabelle: 1. FC Entlebuch 9 Spiele/24 Punkte (24:12). 2. FC Ruswil 9/19 (20:6), 3. FC Dagmersellen 9/17 (27:11), 4. FC Buttisholz 9/16 (18:9), 5. SC Reiden 9/16 (11:13), 6. FC Wolhusen 9/14 (15:11), 7. FC Altbüron-Grossdietwil 9/12 (21:12), 8. FC Knutwil 9/10 (14:24), 9. FC Grosswangen-Ettiswil 9/9 (15:22), 10. FC Nottwil 8/7 (10:17), 11. FC Escholzmatt-Marbach 8/4 (8:25), 12. FC Sempach 9/2 (10:31).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.10.2021 09:05 Uhr.