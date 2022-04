3. Liga, Gruppe 3 Ruswil setzt Siegesserie auch gegen Escholzmatt-Marbach fort – Entscheidung in der Schlussminute Ruswil reiht Sieg an Sieg: Gegen Escholzmatt-Marbach hat das Team am Samstag bereits den fünften Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 2:1

(chm)

Nach torlosen 79 Minuten ging die Post in der Schlussphase so richtig ab: Das Skore eröffnete Marvin Greil in der 79. Minute. Er traf für Escholzmatt-Marbach zum 1:0. In der 90. Minute traf Fabian Florin für Ruswil zum 1:1-Ausgleich. Kurz vor Schluss, in der 92. Minute traf Lars Groenendijk zum 2:1-Siegestreffer für Ruswil.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Ruswil, David Simon (52.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Escholzmatt-Marbach, Adnan Tola (60.) kassierte sie.

Ruswil weiss sowohl in der Abwehr wie auch im Sturm zu überzeugen, liegt das Team doch in beiden Statistiken an der Spitze. Total schoss das Team 43 Tore in 16 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.7 Toren pro Spiel.

Ruswil bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 37 Punkte bedeuten Rang 2. Ruswil hat bisher zwölfmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Ruswil zuhause mit FC Sempach (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (26. April) (20.00 Uhr, Schützenberg, Ruswil).

Für Escholzmatt-Marbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 11. Für Escholzmatt-Marbach ist es bereits die elfte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Escholzmatt-Marbach gingen unentschieden aus.

Für Escholzmatt-Marbach geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Grosswangen-Ettiswil (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 30. April statt (18.00 Uhr, Gutmoos, Grosswangen).

Telegramm: FC Escholzmatt-Marbach - FC Ruswil 1:2 (0:0) - Sportplatz Ebnet, Escholzmatt – Tore: 79. Marvin Greil 1:0. 90. Fabian Florin 1:1. 92. Lars Groenendijk 1:2. – Escholzmatt-Marbach: Ian Glanzmann, Stefan Wüthrich, Adnan Tola, Bobi Johannes Dogdu, Oliver Knüsel, Arber Krasniqi, Thomas Niederberger, Flamur Azizi, Oliver Greil, Goncalo Vicente Fernandes Madeira, Dario Doppmann. – Ruswil: Fabian Schärli, Fabian Florin, Pascal Vogel, Lars Groenendijk, David Simon, Yaron Grüter, Timon Schöpfer, Tim Steffen, Heinrich Meier, Nikson Tomaj, Enrico Albisser. – Verwarnungen: 52. David Simon, 60. Adnan Tola.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.04.2022 15:49 Uhr.