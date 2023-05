3. Liga, Gruppe 3 Ruswil setzt Siegesserie auch gegen Reiden fort – Siegtreffer durch Lars Groenendijk Ruswil setzt seine Siegesserie auch gegen Reiden fort. Das 1:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Die Entscheidung fiel in der zweiten Halbzeit. Das 1:0 erzielte Lars Groenendijk in der 69. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Ruswil erhielt: Marco Primus (59.) die einzige gelbe Karte bei Reiden erhielt: Andrin Fumagalli (39.)

In seiner Gruppe hat Ruswil den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 2.1 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 20 Spielen, in denen die Offensive 42 Tore erzielte.

Ruswil bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 38 Punkte bedeuten Rang 2. Für Ruswil ist es der vierte Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Ruswil zuhause mit FC Escholzmatt-Marbach (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 20. Mai (17.45 Uhr, Schützenberg, Ruswil).

Mit der Niederlage rückt Reiden in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 25 Punkten neu Platz 8. Reiden hat bisher siebenmal gewonnen, neunmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Reiden spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Sursee (Platz 6). Diese Begegnung findet am 20. Mai statt (19.00 Uhr, Stadion Schlottermilch, Sursee).

Telegramm: SC Reiden - FC Ruswil 0:1 (0:0) - Kleinfeld, Reiden – Tor: 69. Lars Groenendijk 0:1. – Reiden: Severin Steiner, Patrick Bösch, Benjamin Koch, Andrin Fumagalli, Sebastian Dettwiler, Janic Vogel, Linus Glanzmann, Domenico Gervasio, Sven Neher, Liam Küng, Muhamet Sahiti. – Ruswil: Nando Heller, Joel Bachmann, Pascal Vogel, Matthias Bühlmann, Livio Spaar, Fabian Florin, Marco Primus, Simon Schäfer, Heinrich Meier, Sven Helfenstein, Lars Groenendijk. – Verwarnungen: 39. Andrin Fumagalli, 59. Marco Primus.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.05.2023 20:17 Uhr.