4. Liga, Gruppe 6 Ruswil sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Wauwil Das Resultat im Spiel zwischen Ruswil und Wauwil lautet 2:2.

Wauwil ging in der 66. Minute 1:0 in Führung, als Timon Schöpfer ins eigene Tor traf. In der 75. Minute baute Remo Amrein den Vorsprung für Wauwil auf zwei Tore aus (2:0). Pascal Mathis sorgte in der 78. Minute für Ruswil für den Anschlusstreffer zum 1:2. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Joel Bachmann, sorgte in der 93 für den Ausgleich für Ruswil.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Ruswil erhielten Johann Simon (27.) und Luca Müller (47.) eine gelbe Karte. Wauwil blieb ohne Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Ruswil nicht verändert. Das Team liegt mit acht Punkten auf Rang 7. Ruswil hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Ruswil ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach dem Unentschieden ist Wauwil nicht mehr Tabellenführer. Mit 22 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Wauwil hat bisher siebenmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Wauwil ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Ruswil - FC Wauwil-Egolzwil 2:2 (0:0) - Schützenberg, Ruswil – Tore: 66. Eigentor (Timon Schöpfer) 0:1.75. Remo Amrein 0:2. 78. Pascal Mathis 1:2. 93. Joel Bachmann (Penalty) 2:2. – Ruswil: Nando Heller, Joel Bachmann, Marco Fellmann, Etienne Schmid, Timon Schöpfer, Leon Amrein, Johann Simon, Luca Müller, Jens Bucher, Valerio Stirnimann, Jonas Emmenegger. – Wauwil: Janis Amrein, Lukas Achermann, Sven Vonarburg, Patrick Roos, Noah Tschopp, Reto Achermann, Leke Dushi, Delfin Torrecilla, Roland Saliqunaj, Jonas Grüter, Amir Fanaj. – Verwarnungen: 27. Johann Simon, 47. Luca Müller.

Tabelle: 1. FC Schötz II 9 Spiele/24 Punkte (33:15). 2. FC Wauwil-Egolzwil 9/22 (43:10), 3. FC Littau III 9/18 (31:27), 4. FC Gunzwil 9/16 (20:11), 5. FC Triengen 1 9/13 (25:23), 6. FC Hochdorf 9/13 (12:19), 7. FC Ruswil 9/8 (18:27), 8. FC Eschenbach II 9/7 (17:18), 9. FC Hitzkirch 2 9/6 (9:25), 10. SC Emmen b 9/3 (15:48).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.10.2021 06:31 Uhr.