3. Liga, Gruppe 3 Ruswil siegt 5:2 im Spitzenspiel gegen Buttisholz Ruswil setzt seine Siegesserie auch gegen Buttisholz fort. Das 5:2 zuhause am Samstag bedeutet bereits den neunten Vollerfolg in Folge.

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Ruswil über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren drei. Zur Halbzeitpause war das Team 2:1 in Führung gelegen.

Buttisholz waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:1 (23. Minute) und zum 2:3 (53. Minute).

Die Torschützen für Ruswil waren: Simon Schäfer, Philippe Steinmann, Leandro Tiago Nunes Coelho, Lars Groenendijk und Enrico Albisser. Einziger Torschütze für Buttisholz war: Damian Meier (2 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Buttisholz sah Michael Erni (72.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Thomas Grüter (51.) und Michael Erni (65.). Ruswil behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Ruswil hat in der Gruppe sowohl den besten Sturm wie auch die beste Abwehr. Total schoss das Team 58 Tore in 20 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.9 Toren pro Spiel.

Buttisholz lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Ruswil. Total liess das Team 26 Tore in 20 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.3 Toren pro Spiel (Rang 3).

Mit dem Sieg übernimmt Ruswil die Tabellenführung. Nach 20 Spielen hat das Team 49 Punkte. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Ruswil hat bisher 16mal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Ruswil spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Knutwil (Rang 11). Das Spiel findet am 21. Mai statt (18.00 Uhr, FC Knutwil, Knutwil).

Für Buttisholz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 34 Punkten auf Rang 3. Buttisholz hat bisher zehnmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Buttisholz tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Entlebuch an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 21. Mai statt (17.00 Uhr, Sportplatz Farbschachen, Entlebuch).

Telegramm: FC Ruswil - FC Buttisholz 5:2 (2:1) - Schützenberg, Ruswil – Tore: 2. Simon Schäfer 1:0. 23. Damian Meier 1:1. 34. Enrico Albisser 2:1. 49. Leandro Tiago Nunes Coelho 3:1. 53. Damian Meier 3:2. 75. Philippe Steinmann 4:2. 77. Lars Groenendijk 5:2. – Ruswil: Fabian Schärli, Simon Schäfer, Pascal Vogel, Matthias Bühlmann, Fabian Florin, Basil Ming, Yaron Grüter, Heinrich Meier, Leandro Tiago Nunes Coelho, David Simon, Enrico Albisser. – Buttisholz: Silvan Jost, Gilles Blaudszun, Lukas Portmann, Martial Theiler, Michael Erni, Daniele Fuschetto, Quirin Felder, Thomas Grüter, Damian Meier, Maurus Felder, Linus Klemenjak. – Verwarnungen: 51. Thomas Grüter, 65. Michael Erni – Ausschluss: 72. Michael Erni.

