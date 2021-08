4. Liga, Gruppe 1 Sachseln bezwingt im Auftaktspiel auswärts Stans Sachseln siegt auswärts gegen Stans: Zum Saisonauftakt gab es ein 4:3.

(chm)

Den Auftakt machte Venhar Jakupi, der in der 24. Minute für Sachseln zum 1:0 traf. Es war ein Elfmeter. Severin von Wyl erhöhte in der 35. Minute zur 2:0-Führung für Sachseln. Stans kam in der 45. Minute auf ein Tor heran, als Michael Anthony Pace per Elfmeter zum 1:2 traf.

In der 60. Minute baute Raif von Moos den Vorsprung für Sachseln auf zwei Tore aus (3:1). Per Penalty traf Michael Anthony Pace in der 63. Minute für Stans zum Anschlusstreffer (2:.) sachseln baute die Führung in der 65. Minute (Raif von Moos) weiter aus (4:2). Per Penalty traf erneut Michael Anthony Pace in der 75. Minute für Stans zum Anschlusstreffer (3:4)

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Sachseln sah Jusuf Ibisi (73.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Venhar Jakupi (26.), Enhar Jakupi (73.) und Egzon Berisha (93.). Bei Stans sah Jan Lippold (16.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Jan Lippold (15.), Pascal Hauser (35.) und Marco Hauser (36.).

In der Tabelle steht Sachseln nach dem ersten Spiel auf Rang 3. Das nächste Spiel trägt Sachseln in einem Auswärtsspiel gegen das stark gestartete Team Engelberger SC aus. Das Spiel findet am 28. August statt (18.00 Uhr, Sportplatz Wyden, Engelberg).

In der Tabelle steht Stans nach dem ersten Spiel auf Rang 7. Für Stans geht es auf fremdem Terrain gegen FC Südstern c weiter. Diese Begegnung findet am 28. August statt (18.00 Uhr, Grenzhof, Luzern).

Telegramm: FC Stans - FC Sachseln 3:4 (1:2) - Eichli, Stans – Tore: 24. Venhar Jakupi (Penalty) 0:1.35. Severin von Wyl 0:2. 45. Michael Anthony Pace (Penalty) 1:2.60. Raif von Moos 1:3. 63. Michael Anthony Pace (Penalty) 2:3.65. Raif von Moos 2:4. 75. Michael Anthony Pace (Penalty) 3:4. – Stans: Christian Meyer, Dario Langensand, Markus Barmettler, Jan Lippold, Marcel Carneiro, Justin Ifanger, Pascal Hauser, Andi Fetahaj, Noel Baumann, Levin Barmettler, Michael Anthony Pace. – Sachseln: Marko Piliskic, Jan Grisiger, Enhar Jakupi, Alen Rasiti, Carlos Raimundo Rodrigues, Venhar Jakupi, Jusuf Ibisi, Dominik Bacher, Severin von Wyl, Stephan Von Moos, Raif von Moos. – Verwarnungen: 15. Jan Lippold, 26. Venhar Jakupi, 35. Pascal Hauser, 36. Marco Hauser, 73. Enhar Jakupi, 93. Egzon Berisha – Ausschlüsse: 16. Jan Lippold, 73. Jusuf Ibisi.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Horw - FC Südstern c 6:0, FC Luzern - FC Giswil 1:2, FC Stans - FC Sachseln 3:4, FC Alpnach - Engelberger SC 2:4

Tabelle: 1. FC Horw 1 Spiel/3 Punkte (6:0). 2. Engelberger SC 1/3 (4:2), 3. FC Sachseln 1/3 (4:3), 4. FC Giswil 1/3 (2:1), 5. FC Ebikon II 0/0 (0:0), 6. FC Sarnen 0/0 (0:0), 7. FC Stans 1/0 (3:4), 8. FC Luzern 1/0 (1:2), 9. FC Alpnach 1/0 (2:4), 10. FC Südstern c 1/0 (0:6).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 13:42 Uhr.