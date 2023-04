4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 2 Sachseln gewinnt klar gegen Rothenburg Sieg für Sachseln: Gegen Rothenburg gewinnt das Team am Freitag zuhause 3:0.

(chm)

Rodrigo Santiago Rosaria schoss Sachseln in der 52. Minute zur 1:0-Führung. Der gleiche Rodrigo Santiago Rosaria war in der 70. Minute auch für das 2:0 für Sachseln verantwortlich. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Lukas Kopal in der 73. Minute, als er für Sachseln zum 3:0 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Sachseln reiht sich nach dem Spiel auf Rang 5 ein. Im nächsten Spiel kriegt es Sachseln in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team SC Obergeissenstein. Zu diesem Spiel kommt es am 29. April (20.15 Uhr, Wartegg, Luzern).

Rothenburg liegt nach Spiel 2 auf Rang 10. Mit dem viertplatzierten FC Hergiswil II kriegt es Rothenburg als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 29. April statt (18.00 Uhr, Chärnsmatt, Rothenburg).

Telegramm: FC Sachseln - FC Rothenburg 3:0 (0:0) - Mattli, Sachseln – Tore: 52. Rodrigo Santiago Rosaria 1:0. 70. Rodrigo Santiago Rosaria 2:0. 73. Lukas Kopal 3:0. – Sachseln: Daniel Klasic, Severin von Wyl, Alen Rasiti, Daniel Rohrer, Carlos Raimundo Rodrigues, Lars Iten, Roberto Cataldi, Dominik Bacher, Rodrigo Santiago Rosaria, Stephan Von Moos, Faton Osmanaj. – Rothenburg: Marco Zweili, Noah Krummenacher, Tim Bolzern, Cédric Nadler, Mauro Schwegler, Dario Jurt, Marco Stocker, Gianni Supino, Luca Gisler, Patrick Egli, Richard Sollberger. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 2:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.04.2023 00:31 Uhr.