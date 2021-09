4. Liga, Gruppe 3 Sachseln mit drei Punkten auswärts gegen Sarnen Sachseln gewinnt am Sonntag auswärts gegen Sarnen 4:2.

(chm)

Den Auftakt machte Venhar Jakupi, der in der 8. Minute für Sachseln zum 1:0 traf. Es war ein Elfmeter. In der 49. Minute traf Nils Wolfisberg für Sarnen zum 1:1-Ausgleich. Gabriel Piliskic brachte Sachseln 2:1 in Führung (50. Minute).

In der 55. Minute traf Rafael Lopes Loureiro für Sarnen zum 2:2-Ausgleich. In der 70. Minute war es an Xhavit Ukshini, Sachseln 3:2 in Führung zu bringen. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Marko Piliskic in der 77. Minute. Er traf zum 4:2 für Sachseln.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Yannick Wyrsch von Sarnen erhielt in der 39. Minute die rote Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Sarnen ein relativ häufiges Phänomen. Die total 14 Gegentore in vier Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.5 Toren pro Match (Rang 9).

Sachseln verbessert sich in der Tabelle von Rang 6 auf 4. Das Team hat neun Punkte. Sachseln hat bisher dreimal gewonnen und einmal verloren.

Sachseln spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Luzern (Platz 7). Das Spiel findet am 25. September statt (18.00 Uhr, Mattli, Sachseln).

In der Tabelle verliert Sarnen Plätze und zwar von Rang 8 auf 9. Das Team hat null Punkte. Sarnen hat bisher nur verloren, nämlich viermal.

Sarnen trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Südstern c (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 25. September (18.00 Uhr, Grenzhof, Luzern).

Telegramm: FC Sarnen - FC Sachseln 2:4 (0:1) - Seefeld, Sarnen – Tore: 8. Venhar Jakupi (Penalty) 0:1.49. Nils Wolfisberg 1:1. 50. Gabriel Piliskic 1:2. 55. Rafael Lopes Loureiro 2:2. 70. Xhavit Ukshini 2:3. 77. Marko Piliskic 2:4. – Sarnen: Yasin Cetin, Rafael Lopes Loureiro, Till Lötscher, Lino Lenherr, Steve Von Ah, Mario Engeser, Lars Tobias Imfeld, Janos Küchler, Peter Gämperle, Yannick Wyrsch, Livio Ettlin. – Sachseln: Haris Jasarevic, Severin von Wyl, Enhar Jakupi, Alen Rasiti, Carlos Raimundo Rodrigues, Venhar Jakupi, Dominik Bacher, Egzon Berisha, Gabriel Piliskic, Stephan Von Moos, Delgash Farsat Tamur Al Baihyizy. – Verwarnungen: [[yellows = map(filter(all_cards, a -> a.type == «Verwarnung»), a -> joinStrings(a.minute, «. «, a.player)); list(», «, «false», «,», yellows)]] – Ausschluss: 39. Yannick Wyrsch.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Sarnen - FC Sachseln 2:4, FC Luzern - FC Stans 2:1, FC Giswil - FC Ebikon II 1:2, Engelberger SC - FC Südstern c 14:0

Tabelle: 1. FC Ebikon II 4 Spiele/12 Punkte (12:5). 2. Engelberger SC 4/12 (28:2), 3. FC Horw 3/9 (15:3), 4. FC Sachseln 4/9 (9:9), 5. FC Stans 4/6 (11:8), 6. FC Giswil 4/6 (4:9), 7. FC Luzern 4/3 (7:12), 8. FC Alpnach 3/0 (3:8), 9. FC Sarnen 4/0 (6:14), 10. FC Südstern c 4/0 (0:25).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.09.2021 10:48 Uhr.