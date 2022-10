4. Liga, Gruppe 4 Samuel Bieri rettet Hochdorf einen Punkt gegen Hitzkirch Hitzkirch und Hochdorf spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel bereits in der Startphase: Das 1:0 erzielte Marco Zehnder in der 1. Minute. Der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit: Samuel Bieri traf in der 95. Minute für Hitzkirch zum Ausgleich.

Im Spiel gab es total acht Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Hitzkirch. Hochdorf kassierte vier gelbe Karten.

In der Abwehr gehört Hitzkirch zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.2 Tore pro Partie (Rang 3).

Mit dem Unentschieden macht Hitzkirch ein Plätze gut in der Tabelle und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 4. Hitzkirch hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Hitzkirch auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team Olympique Lucerne. Diese Begegnung findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Für Hochdorf hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit fünf Punkten auf Rang 9. Hochdorf hat bisher einmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Hochdorf tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Rothenburg an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, Arena, Hochdorf).

Telegramm: FC Hitzkirch 2 - FC Hochdorf 1:1 (1:0) - Sportplatz Hegler, Hitzkirch – Tore: 1. Marco Zehnder 1:0. 95. Samuel Bieri 1:1. – Hitzkirch: Yanick Stöckli, Severin Weibel, Julian Weibel, Aurel Stocker, Fabian Koller, Navin Müller, Joshua Mühlethaler, Marco Zehnder, Flavian Bucher, Ambesajr Tadese, Sathirshkanen Sooriyakumaran. – Hochdorf: Lukas Werder, Pascal Schärli, Devin Kempf, Samuel Bieri, Claudio Reboredo Alves, Pascal Arnold, Sven Roos, Elias Estermann, Martin Anderhub, Cyril Haldi, Mauro Reinert. – Verwarnungen: 39. Severin Weibel, 44. Martin Anderhub, 60. Pascal Arnold, 66. Navin Müller, 73. Richard Buck, 77. Flavian Bucher, 80. Elias Estermann, 93. Nicolas Heggli.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

