2. Liga Sarnen gewinnt deutlich gegen Luzerner SC Sarnen gewinnt am Donnerstag auswärts gegen Luzerner SC 4:0.

Luca Baumann erzielte in der 21. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Sarnen. Sarnen baute die Führung in der 47. Minute (Daniel Rohrer) weiter aus (2:0). Mauriz von Ah baute in der 77. Minute die Führung für Sarnen weiter aus (3:0). Dario Ruckli schoss das 4:0 (86. Minute) für Sarnen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Sarnen für Cyrill Gasser (42.) und Livio Fanger (69.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Luzerner SC, Rinor Elshani (59.) kassierte sie.

Dass Sarnen gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 18 Spielen 1.7 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Sarnen die fünftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Sarnen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 27 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Sarnen hat bisher achtmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Sarnen tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Schattdorf an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 15. April statt (17.00 Uhr, Seefeld, Sarnen).

Für Luzerner SC hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 9. Für Luzerner SC war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Luzerner SC spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Sempach (Platz 4). Diese Begegnung findet am 15. April statt (18.00 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

Telegramm: Luzerner SC - FC Sarnen 0:4 (0:2) - Hubelmatt, Luzern – Tore: 21. Luca Baumann 0:1. 47. Daniel Rohrer 0:2. 77. Mauriz von Ah 0:3. 86. Dario Ruckli 0:4. – Luzerner SC: Demir Spahiu, Andreas Ademi, Rinor Elshani, Ivan Procopio, Dardan Krasniqi, Fatlind Elshani, Ivan Amin Abu Ghannam, Enis Januzaj, Eduard Qupi, Samuel Rodrigues Esteves, Abdullah Murati. – Sarnen: Cédrice Häfliger, Daniel Rohrer, Simon Brun, Luca Baumann, Ramon Riebli, Marco Schmidlin, Jason Kuhn, Mauriz von Ah, Cyrill Gasser, Livio Fanger, Aurel Bode. – Verwarnungen: 42. Cyrill Gasser, 59. Rinor Elshani, 69. Livio Fanger.

