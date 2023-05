2. Liga Sarnen holt sich drei Punkte gegen Aegeri Sieg für Sarnen: Gegen Aegeri gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Sarnen: Daniel Rohrer brachte seine Mannschaft in der 7. Minute 1:0 in Führung. In der 53. Minute traf Daniel Rohrer bereits wieder. Er erhöhte auf 2:0 für Sarnen. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. Dank dem Treffer von Dario Iten (64.) reduzierte sich der Rückstand für Aegeri auf ein Tor (1:2). Das letzte Tor der Partie fiel in der 68. Minute, als Marco Schmidlin für Sarnen auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Aegeri für Bojan Vukovic (46.) und Kristijan Ramljak (52.). Sarnen behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

In der Regel kassiert Aegeri nicht so viele Tore wie gegen Sarnen. Im Schnitt lässt das Team 1.1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 24 Spielen, in denen die Defensive 27 Tore hinnehmen musste (Rang 2).

Die Tabellensituation hat sich für Sarnen nicht verändert. 32 Punkte bedeuten Rang 7. Sarnen hat bisher neunmal gewonnen, zehnmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Sarnen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Horw (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 3. Juni (17.00 Uhr, Seefeld, Horw).

Für Aegeri hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 38 Punkten auf Rang 4. Aegeri hat bisher elfmal gewonnen, achtmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Aegeri geht es daheim gegen FC Sempach (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 4. Juni statt (15.00 Uhr, Chruzelen, Unterägeri).

Telegramm: FC Sarnen - FC Aegeri 1 3:1 (1:0) - Seefeld, Sarnen – Tore: 7. Daniel Rohrer 1:0. 53. Daniel Rohrer (Penalty) 2:0.64. Dario Iten 2:1. 68. Marco Schmidlin 3:1. – Sarnen: Nino Fanger, Cyrill Gasser, Mauriz von Ah, Marco Schmidlin, Dominic Braschler, Luca Baumann, Simon Brun, Daniel Rohrer, Nicola Baumann, Livio Fanger, Aurel Bode. – Aegeri: Maksym Parshykov, Elmar Lüönd, Ivan Ott, Marco Schwarzenberger, Neil Rogenmoser, Dario Iten, Daniel Hofstetter, Kristijan Ramljak, Mario Qunaj, Aladin Gutic, Bojan Vukovic. – Verwarnungen: 46. Bojan Vukovic, 52. Kristijan Ramljak.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.05.2023 23:11 Uhr.