4. Liga, Gruppe 3 Sarnen mit drei Punkten auswärts gegen Stans – Nils Wolfisberg trifft spät zum Sieg Sarnen gewinnt am Sonntag auswärts gegen Stans 4:3.

(chm)

Das Skore eröffnete Cenk Yesilova in der 2. Minute. Er traf für Sarnen zum 1:0. Gleichstand war in der 15. Minute hergestellt: Denis Himaj traf für Stans. In der 25. Minute gelang Yannick Wyrsch der Führungstreffer zum 2:1 für Sarnen.

Sarnen baute die Führung in der 32. Minute (Dzenan Cekovic) weiter aus (3:1). Dank dem Treffer von Dennis Mathis (41.) reduzierte sich der Rückstand für Stans auf ein Tor (2:3). Gleichstand war in der 62. Minute hergestellt: Silas Alpstäg traf für Stans. In den Schlussminuten machte Nils Wolfisberg alles klar. Sein Treffer in der 87. Minute zum 4:3 sicherte Sarnen den Sieg.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Sarnen, Elia Küchler (73.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Stans erhielt: Albert Qerimaj (68.)

Zahlreiche Gegentore sind für Stans ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 4.7 (Rang 10).

Sarnen verbessert sich in der Tabelle von Rang 7 auf 3. Das Team hat sechs Punkte. Für Sarnen ist es der zweite Sieg in Serie.

Sarnen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Sachseln (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 11. September (14.00 Uhr, Seefeld, Sarnen).

Stans steht in der Tabelle neu auf Rang 10 (zuvor: 9). Das Team hat null Punkte. Stans hat bisher nur verloren, nämlich dreimal.

Stans trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf SC Kriens III (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 11. September (14.00 Uhr, Eichli, Stans).

Telegramm: FC Stans - FC Sarnen 3:4 (2:3) - Eichli, Stans – Tore: 2. Cenk Yesilova 0:1. 15. Denis Himaj 1:1. 25. Yannick Wyrsch 1:2. 32. Dzenan Cekovic 1:3. 41. Dennis Mathis 2:3. 62. Silas Alpstäg 3:3. 87. Nils Wolfisberg 3:4. – Stans: Janilo Zumstein, Leonardo Mendes Pereira, Yannick Konrad, Jonas von Holzen, Kilian Hirt, Tino Gerig, Albert Qerimaj, Albin Qerimaj, Luca Limacher, Silvan Eggel, Denis Himaj. – Sarnen: Andri Küchler, Dzenan Cekovic, Silvan Limacher, Janos Küchler, Nils Wolfisberg, Jirakit Lüthold, Domenicangelo Recchia, Yannick Wyrsch, Cenk Yesilova, Rafael Lopes Loureiro, Elton Sejdiu. – Verwarnungen: 68. Albert Qerimaj, 73. Elia Küchler.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2022 21:33 Uhr.

