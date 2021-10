4. Liga, Gruppe 3 Sarnen verliert gegen Seriensieger Engelberg – Martin Matter als Matchwinner Engelberg setzt seine Siegesserie auch gegen Sarnen fort. Das 1:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den sechsten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Die Entscheidung fiel in der zweiten Halbzeit. In der 61. Minute schoss Martin Matter das 1:0.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Martin Matter von Engelberg erhielt in der 92. Minute die gelbe Karte.

Engelberg weiss sowohl in der Abwehr wie auch im Sturm zu überzeugen, liegt das Team doch in beiden Statistiken an der Spitze. Das Team schiesst im Schnitt 5.3 Tore pro Partie.

Mit dem Sieg hält Engelberg seine Position an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach sechs Spielen bei 18 Punkten. Engelberg hat bisher immer gewonnen, nämlich sechsmal.

Engelberg bestreitet als nächstes in einem Auswärtsspiel das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Horw. Zu diesem Spiel kommt es am 10. Oktober (16.00 Uhr, Seefeld, Horw).

Nach der Niederlage büsst Sarnen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit drei Punkten auf Rang 9. Sarnen hat bisher einmal gewonnen und fünfmal verloren.

Sarnen trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Luzern (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 9. Oktober statt (19.15 Uhr, Seefeld, Sarnen).

Telegramm: Engelberger SC - FC Sarnen 1:0 (0:0) - Sportplatz Wyden, Engelberg – Tor: 61. Martin Matter 1:0. – Engelberg: Sean Gaston, Brian Sonderer, Lars Imboden, Primus Ettlin, Julian Fischer, Pietro Parodi, Raffael Kaufmann, Manuel Kaufmann, Tim Christen, Stefan Christen, Martin Matter. – Sarnen: Yasin Cetin, Lino Lenherr, Pascal Von Ah, Lars Tobias Imfeld, Livio Ettlin, Nils Wolfisberg, Peter Gämperle, Till Lötscher, Rafael Lopes Loureiro, Janos Küchler, Benjamin Odermatt. – Verwarnungen: 92. Martin Matter.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: Engelberger SC - FC Sarnen 1:0, FC Giswil - FC Stans 4:2, FC Alpnach - FC Sachseln 4:2

Tabelle: 1. Engelberger SC 6 Spiele/18 Punkte (32:3). 2. FC Ebikon II 6/15 (16:8), 3. FC Horw 6/13 (18:8), 4. FC Sachseln 6/12 (15:13), 5. FC Giswil 6/9 (8:12), 6. FC Stans 6/7 (14:13), 7. FC Alpnach 6/5 (10:13), 8. FC Luzern 5/3 (7:16), 9. FC Sarnen 6/3 (9:17), 10. FC Südstern c 5/0 (2:28).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.10.2021 15:07 Uhr.