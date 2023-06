4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 4 Sarnen verliert gegen Seriensieger Stans – Siegtreffer durch Tino Gerig Stans setzt seine Siegesserie auch gegen Sarnen fort. Das 2:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Der Siegtreffer für Stans gelang Tino Gerig in der 75. Minute. In der 30. Minute hatte Dennis Mathis Stans in Führung gebracht. Der Ausgleich für Sarnen fiel in der 36. Minute durch Claudius Thöne.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Stans erhielt: Dennis Mathis (42.) eine Verwarnung gab es für Sarnen, nämlich für Steve Von Ah (55.).

Stans machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 5. Für Stans ist es der dritte Sieg in Serie.

Auf Stans wartet im nächsten Spiel das viertplatzierte Team SC Menzingen, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 18. Juni statt (14.00 Uhr, Chrüzegg, Menzingen).

Nach der Niederlage büsst Sarnen drei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zehn Punkten auf Rang 7. Sarnen hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Sarnen daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Brunnen a. Das Spiel findet am 18. Juni statt (14.00 Uhr, Seefeld, Sarnen).

Telegramm: FC Stans - FC Sarnen 2:1 (1:1) - Eichli, Stans – Tore: 30. Dennis Mathis 1:0. 36. Claudius Thöne 1:1. 75. Tino Gerig 2:1. – Stans: Michael Z Rotz, Janilo Zumstein, Meris Becirovic, Yannick Konrad, Albert Qerimaj, Fabio Flühler, Jonas von Holzen, Tino Gerig, Silvan Eggel, Dennis Mathis, Till Schürmann. – Sarnen: Florian Muff, Alex Tschopp, Lars Tobias Imfeld, Livio Ettlin, Nils Wolfisberg, Domenicangelo Recchia, Till Lötscher, Max Hallmayer, Steve Von Ah, Rafael Lopes Loureiro, Luca Reis Barros. – Verwarnungen: 42. Dennis Mathis, 55. Steve Von Ah.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.06.2023 02:55 Uhr.