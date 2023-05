4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 4 Schattdorf bezwingt Alpnach Schattdorf behielt im Spiel gegen Alpnach am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

(chm)

Schattdorf lag ab der 74. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Ueli Gisler (46. Minute) und Nick Häusler getroffen hatten. Alpnach gelang in der 92. Minute durch Matteo Costa noch der Anschlusstreffer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Alpnach erhielten Gabriel Goncalves Da Silva (70.) und Nico Wallimann (94.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Schattdorf.

In seiner Gruppe hat Schattdorf den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 2.7 Tore pro Partie.

Schattdorf rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit elf Punkten liegt das Team auf Rang 3. Schattdorf hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Schattdorf konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel kriegt es Schattdorf in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn SC Menzingen (Platz 4) zu tun. Diese Begegnung findet am 3. Juni statt (18.00 Uhr, Chrüzegg, Menzingen).

Für Alpnach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 2. Alpnach hat bisher viermal gewonnen und zweimal verloren.

Alpnach spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Stans (Rang 10). Zu diesem Spiel kommt es am 3. Juni (18.00 Uhr, Städerried, Alpnachstad).

Telegramm: FC Schattdorf - FC Alpnach a 2:1 (0:0) - Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf – Tore: 46. Ueli Gisler 1:0. 74. Nick Häusler 2:0. 92. Matteo Costa 2:1. – Schattdorf: Livio Mahrow, Robin Lindauer, Nicolas Mahrow, Sandro Imbach, Aurin Camenisch, Ueli Gisler, Patrick Gamma, Joel Baumann, Henry Kempf, Cedric Aschwanden, Noah Senn. – Alpnach: Thomas Näpflin, Joël Baumeler, Janick Wetterwald, Kevin Blättler, Florian Durrer, Nico Wallimann, Daniele Marras, Kilian Bittel, Cyrill Bucher, Dominik Kurmann, Matteo Costa. – Verwarnungen: 70. Gabriel Goncalves Da Silva, 94. Nico Wallimann.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.05.2023 01:04 Uhr.