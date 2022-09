4. Liga, Gruppe 1 Schattdorf bezwingt Menzingen – Patrick Gamma mit Siegtor Sieg für Schattdorf: Gegen Menzingen gewinnt das Team am Sonntag zuhause 1:0.

Die Entscheidung fiel in der ersten Halbzeit. Das 1:0 erzielte Patrick Gamma in der 27. Minute. Das Tor fiel per Penalty.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Menzingen für Robin Suter (6.) und Kerim Gülec (27.). Schattdorf blieb ohne Karte.

Unverändert liegt Schattdorf auf Rang 8. Das Team hat drei Punkte. Der erste Sieg der Saison für Schattdorf folgt nach zwei Niederlagen und null Unentschieden. Schattdorf siegte zudem erstmals auswärts.

Schattdorf trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Meggen (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 24. September statt (18.00 Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

Menzingen steht in der Tabelle neu auf Rang 7 (zuvor: 5). Das Team hat drei Punkte. Menzingen hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Menzingen tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von SC Steinhausen an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 10. September statt (19.30 Uhr, Eschfeld, Steinhausen).

Telegramm: FC Schattdorf - SC Menzingen 1:0 (1:0) - Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf – Tor: 27. Patrick Gamma (Penalty) 1:0. – Schattdorf: Kay Schillig, Alessio Montaquila, Nicolas Mahrow, Aurin Camenisch, Simon Muoser, Christian Gisler, Michael Arnold, Patrick Gamma, Robin Lindauer, Noah Senn, Henry Kempf. – Menzingen: Yannic Kälin, Arno Wigger, Robin Suter, Nooruldeen Al Nakeeb, Marc Staub, Kerim Gülec, Sandro Müller, Sebastian Koukoui, Andreas Zürcher, Rico Staub, Dennis Ottiger. – Verwarnungen: 6. Robin Suter, 27. Kerim Gülec.

