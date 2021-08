4. Liga, Gruppe 1 Schattdorf gewinnt im ersten Spiel deutlich gegen Walchwil Schattdorf siegt zuhause gegen Walchwil: Zum Saisonauftakt gab es ein 5:0.

(chm)

Robin Lindauer brachte Schattdorf 1:0 in Führung (3. Minute). Mit seinem Tor in der 29. Minute brachte Patrick Gamma Schattdorf mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Mit einem weiteren Tor sorgte Patrick Gamma in der 53. Minute für das 3:0 für Schattdorf.

Sandro Hauke baute in der 85. Minute die Führung für Schattdorf weiter aus (4:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Loris Gerig in der 87. Minute, als er für Schattdorf zum 5:0 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Tabelle steht Schattdorf nach dem ersten Spiel auf Rang 1. Für Schattdorf geht es zuhause gegen SC Goldau III weiter. Das Spiel findet am 28. August statt (18.00 Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

Walchwil reiht sich nach dem Spiel auf Rang 10 ein. Walchwil spielt zum nächsten Mal daheim gegen SC Menzingen. Zu diesem Spiel kommt es am 29. August (15.00 Uhr, Lienisberg, Walchwil).

Telegramm: FC Schattdorf - FC Walchwil 5:0 (2:0) - Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf – Tore: 3. Robin Lindauer 1:0. 29. Patrick Gamma 2:0. 53. Patrick Gamma 3:0. 85. Sandro Hauke 4:0. 87. Loris Gerig 5:0. – Schattdorf: Fabio Moser, Alessio Montaquila, Tim Häfliger, Nicolas Mahrow, Simon Muoser, Robin Lindauer, Patrick Gamma, Mike Gamma, Michael Arnold, Noah Senn, Florian Löhrli. – Walchwil: Dale Hager, Martin Sidler, Stefan Ulrich, Elias Hürlimann, David Ankenbrand, David Hürlimann, Neil Hager, Max Winkelmann, Nicholas Dazzi, Remo Hürlimann, Bartu Cambel. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Tabelle: 1. FC Schattdorf 1 Spiel/3 Punkte (5:0). 2. Weggiser SC 1/3 (3:1), 3. SC Cham III 1/3 (4:3), 4. SC Steinhausen 1/3 (3:2), 5. FC Aegeri 2 0/0 (0:0), 6. FC Rotkreuz II 0/0 (0:0), 7. SC Menzingen 1/0 (3:4), 8. FC Brunnen 1/0 (2:3), 9. SC Goldau III 1/0 (1:3), 10. FC Walchwil 1/0 (0:5).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 20:09 Uhr.