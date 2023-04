4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 4 Schattdorf holt sich drei Punkte gegen Goldau Schattdorf gewinnt am Samstag zuhause gegen Goldau 4:4.

(chm)

Goldau war zweimal in Führung. Schattdorf lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 4:4 schaffte Goldau in der 83. Minute.

Schattdorf war zwischenzeitlich mit 4:2 (63. Minute) in Führung, konnte den Vorsprung aber nicht über die Runden bringen.

In der 60. Minute erzielte Cedric Aschwanden für Schattdorf die 3:2-Führung. Mit einem weiteren Tor erhöhte Cedric Aschwanden für Schattdorf auf 4:2. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade drei Minuten.

Dank dem Treffer von Granit Metaj (72.) reduzierte sich der Rückstand für Goldau auf ein Tor (3:4). Für den späten Ausgleich für Goldau sorgte Sindrit Hani, der in der 83. Minute das Tor zum 4:4 erzielte.Das Tor fiel durch einen Penalty.

Auch Goldau war im Spiel zeitweise vorne gelegen, nämlich 1:0 (21. Minute) und 2:1 (49. Minute).

Die Torschützen für Schattdorf waren: Cedric Aschwanden (2 Treffer), Noah Senn (1 Treffer) und Joel Baumann (1 Treffer). Bei Goldau schoss Granit Metaj gleich zwei Tore. Die weiteren Torschützen für Goldau waren: Sindrit Hani (1 Treffer) und Diogo André Medeiros Gouveia (1 Treffer).

Bei Schattdorf sah Nicolas Mahrow (66.) die rote Karte. Gelb erhielt Nicolas Mahrow (32.). Bei Goldau sah Besmir Korbi (26.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Granit Metaj (54.) und Nicholas Henseler (56.).

In der Tabelle steht Schattdorf nach dem ersten Spiel auf Rang 4. Für Schattdorf geht es auswärts gegen FC Sarnen (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 22. April statt (18.00 Uhr, Seefeld, Sarnen).

Goldau liegt nach Spiel 1 auf Rang 5. Goldau tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Alpnach a an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 22. April statt (20.15 Uhr, Sportplatz Tierpark, Goldau).

Telegramm: FC Schattdorf - SC Goldau III 4:4 (1:1) - Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf – Tore: 21. Diogo André Medeiros Gouveia 0:1. 28. Noah Senn 1:1. 49. Granit Metaj 1:2. 53. Joel Baumann 2:2. 60. Cedric Aschwanden 3:2. 63. Cedric Aschwanden 4:2. 72. Granit Metaj 4:3. 83. Sindrit Hani (Penalty) 4:4. – Schattdorf: Kay Schillig, Jonas Imhof, Sandro Imbach, Joel Baumann, Nicolas Mahrow, Robin Lindauer, Mike Gamma, Nick Häusler, Cedric Aschwanden, Noah Senn, Thomas Küttel. – Goldau: Raphael Schmid, Ardian Tahiri, Jonas Büeler, Nick Schafflützel, Fabian Marty, Diogo André Medeiros Gouveia, Kevin Simoni, Besmir Korbi, Dusan Simic, Granit Metaj, Nicholas Henseler. – Verwarnungen: 32. Nicolas Mahrow, 54. Granit Metaj, 56. Nicholas Henseler – Ausschlüsse: 26. Besmir Korbi, 66. Nicolas Mahrow.

