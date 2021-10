4. Liga, Gruppe 1

WM-Qualifikation Die Schweiz gewinnt gegen zehn Nordiren mit 2:0 – Zuber und Fassnacht treffen

Die Revanche ist geglückt! Nach dem enttäuschenden 0:0 in Belfast bezwingt die Schweizer Fussballnati Nordirland in Genf mit 2:0. Damit kommt es im November in Italien wohl zum Final um den Gruppensieg.