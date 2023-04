4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 4 Schattdorf mit drei Punkten auswärts gegen Sarnen – Patrick Gamma trifft zum Sieg Sieg für Schattdorf: Gegen Sarnen gewinnt das Team am Samstag auswärts 3:2.

Die Entscheidung fiel in der 65. Minute, als Patrick Gamma den Treffer zum 3:2 für Schattdorf erzielte.

Zum Auftakt der Partie hatte Steve Von Ah sein Team in der 11. Minute in Führung geschossen. Schattdorf glich in der 22. Minute durch Florian Furger aus. In der 30. Minute gelang Robin Lindauer der Führungstreffer zum 2:1 für Schattdorf. Sarnen glich in der 54. Minute durch Emanuel Da Costa Pinto aus.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Christian Gisler von Schattdorf erhielt in der 40. Minute die gelbe Karte.

Schattdorf liegt nach Spiel 2 auf Rang 3. Auf Schattdorf wartet im nächsten Spiel das viertplatzierte Team FC Brunnen a, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 29. April statt (18.00 Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

In der Tabelle steht Sarnen nach dem zweiten Spiel auf Rang 9. Sarnen tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Alpnach a an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 29. April statt (18.00 Uhr, Städerried, Alpnachstad).

Telegramm: FC Sarnen - FC Schattdorf 2:3 (1:2) - Seefeld, Sarnen – Tore: 11. Steve Von Ah 1:0. 22. Florian Furger 1:1. 30. Robin Lindauer 1:2. 54. Emanuel Da Costa Pinto 2:2. 65. Patrick Gamma 2:3. – Sarnen: Yasin Cetin, Alex Tschopp, Davide Stifani, Lino Lenherr, Janos Küchler, Max Hallmayer, Yannick Wyrsch, Livio Ettlin, Steve Von Ah, Domenicangelo Recchia, Rafael Lopes Loureiro. – Schattdorf: Fabio Moser, Alessio Montaquila, David Ziegler, Joel Baumann, Robin Lindauer, Simon Zurfluh, Mike Gamma, Christian Gisler, Cedric Aschwanden, Patrick Gamma, Florian Furger. – Verwarnungen: 40. Christian Gisler.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 4:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.04.2023 10:53 Uhr.