2. Liga Schattdorf setzt Siegesserie auch gegen Obergeissenstein fort Schattdorf setzt seine Siegesserie auch gegen Obergeissenstein fort. Das 5:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

(chm)

In der 33. Minute war es an Ramon Scheiber, Schattdorf 1:0 in Führung zu bringen. Simon Wipfli erhöhte in der 40. Minute zur 2:0-Führung für Schattdorf. Schattdorf erhöhte in der 47. Minute seine Führung durch Patrik Stampfli weiter auf 3:0.

Neun Minuten dauerte es, ehe Patrik Stampfli erneut erfolgreich war. Er traf in der 56. Minute zum 4:0 für Schattdorf. Das letzte Tor der Partie erzielte Robin Mahrow, der in der 62. Minute die Führung für Schattdorf auf 5:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Schattdorf, Ramon Scheiber (18.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Obergeissenstein erhielt: Reto Albisser (48.)

Schattdorf hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 2.5 Tore pro Partie.

Die Tabellensituation bleibt für Schattdorf unverändert. Mit 18 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Schattdorf hat bisher sechsmal gewonnen und zweimal verloren.

Im nächsten Spiel trifft Schattdorf auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Sins I. Zu diesem Spiel kommt es am 8. Oktober (18.00 Uhr, Sportanlage Letten, Sins).

Nach der Niederlage übernimmt Obergeissenstein neu das Schlusslicht der Tabelle. Das Team hat nach acht Spielen fünf Punkte auf dem Konto. Das ist eine Verschlechterung um einen Platz. Für Obergeissenstein war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Obergeissenstein geht es daheim gegen FC Sarnen (Platz 11) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 8. Oktober (18.00 Uhr, Wartegg, Luzern).

Telegramm: FC Schattdorf - SC Obergeissenstein 5:0 (2:0) - Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf – Tore: 33. Ramon Scheiber 1:0. 40. Simon Wipfli 2:0. 47. Patrik Stampfli 3:0. 56. Patrik Stampfli 4:0. 62. Robin Mahrow 5:0. – Schattdorf: Yannick Arnold, Sandro Stampfli, Samuel Wirth, Joachim Gisler, Jonathan Schürpf, Noël Gisler, Simon Wipfli, Skander Agrebi, Cédric Gisler, Patrik Stampfli, Ramon Scheiber. – Obergeissenstein: Jérome Hajnal, Marc Wattenberg, Danny Kok, Christian Mutter, Raphael Mosses, Luca Egloff, Miro Bassi, Nick Illi, Santiago Mozzatti, Bleron Ramadani, Reto Albisser. – Verwarnungen: 18. Ramon Scheiber, 48. Reto Albisser.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2022 10:12 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.