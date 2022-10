Frauen 3. Liga Schattdorf siegt gegen Hünenberg Schattdorf gewinnt am Samstag zuhause gegen Hünenberg 2:0.

(chm)

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: In der 20. Minute gelang Nevia Jael Toggenburger der Führungstreffer zum 1:0 für Schattdorf. In der 37. Minute sorgte Fabia Manz für den Schlusspunkt: sie traf zum 2:0 für Schattdorf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dank dem Sieg liegt Schattdorf neu über dem Strich. Mit sechs Punkten liegt das Team auf Rang 9. Es macht einen Platz gut. Neu am Tabellenende liegt TEAM Menzingen / Aegeri. Schattdorf hat bisher zweimal gewonnen und sechsmal verloren. Schattdorf siegte zudem erstmals auswärts.

Für Schattdorf geht es auswärts gegen SC Kriens (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 30. Oktober statt (17.00 Uhr, Sportanlage Kleinfeld, Kriens).

Für Hünenberg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 8. Für Hünenberg ist es bereits die vierte Niederlage der laufenden Saison. Drei Spiele von Hünenberg gingen unentschieden aus.

Für Hünenberg geht es zuhause gegen SC Cham (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 29. Oktober statt (20.15 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Telegramm: Team Uri Frauen II - FC Hünenberg 2:0 (2:0) - Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf – Tore: 20. Nevia Jael Toggenburger 1:0. 37. Fabia Manz 2:0. – Schattdorf: Selin Baumann, Emelie Gisler, Linda Baumann, Alisha Perren, Julie Gisler, Lea Deplazes, Natascha Betschart, Lea Fiechter, Fabia Manz, Sina Riesen, Nevia Jael Toggenburger. – Hünenberg: Sara Barmettler, Lisa Arnold, Svenja Leuthard, Aisha Bachmann, Denise Windegger, Olivia Farrer, Gina Bachmann, Sarah Jenni, Chiara Minder, Veronika Koshi, Jana Knüsel. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2022 12:22 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.