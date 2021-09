Frauen 3. Liga Schattdorf und Cham teilen sich Punkte Je ein Punkt für Schattdorf und Cham: Die Teams trennen sich 1:1

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Schattdorf die Führung. Torschützin in der 7. Minute war Flavia Estermann. Den Ausgleich erzielte Alina Bissig in der 22. Minute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Schattdorf zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach vier Spielen, in denen die Defensive 4 Tore hinnehmen musste (Rang 3).

In der Tabelle verbessert sich Schattdorf von Rang 5 auf 4. Das Team hat sieben Punkte. Schattdorf hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Schattdorf spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Hünenberg (Platz 8). Das Spiel findet am 3. Oktober statt (16.15 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Unverändert liegt Cham auf Rang 6. Das Team hat vier Punkte. Cham hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Cham daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Baar 2 (Platz 7) zu tun. Das Spiel findet am 2. Oktober statt (18.00 Uhr, Eizmoos, Cham).

Telegramm: Team Uri Frauen II - SC Cham 1:1 (1:1) - Gemeindesportplatz, Altdorf – Tore: 7. Flavia Estermann 0:1. 22. Alina Bissig 1:1. – Schattdorf: Julia Novacic, Alina Bissig, Leila Migliucci, Vanessa Müller, Linda Baumann, Aline Kempf, Sina Riesen, Lea Deplazes, Alisha Perren, Alexandra Meier, Laura Gnos. – Cham: Lisa Kehrli, Melanie Zürcher, Nadia Schär, Tessa Stadelmann, Selin Iten, Lara Stadelmann, Francisca Maria Soares Ramos, Michèle Zürcher, Elisa Eikamp, Flavia Estermann, Sarina Von Flüe. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: SG Obwalden - SC Schwyz II 5:1, Team Uri Frauen II - SC Cham 1:1, TEAM Menzingen / Aegeri - FC Hünenberg 4:4

Tabelle: 1. SG Obwalden 5 Spiele/12 Punkte (15:5). 2. TEAM Menzingen / Aegeri 4/10 (13:7), 3. FC Sursee 3/9 (8:2), 4. Team Uri Frauen II 4/7 (6:4), 5. FC Ascona 2/6 (4:1), 6. SC Cham 4/4 (7:9), 7. FC Baar 2 3/3 (4:7), 8. FC Hünenberg 4/1 (5:11), 9. FC Gunzwil 3/0 (4:10), 10. SC Schwyz II 4/0 (2:12).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 3. Liga finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2021 15:23 Uhr.