4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 4 Schattdorf und Erstfeld spielen 0:0 Im Spiel zwischen Schattdorf und Erstfeld sind keine Tore gefallen. Die Teams nehmen je einen Punkt nach Hause.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Ennio Eller von Erstfeld erhielt in der 68. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Schattdorf zu den Besten: Die total 13 Gegentore in sieben Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.6 Toren pro Match (Rang 3).

Keine Änderung in der Tabelle für Schattdorf: Mit 15 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Schattdorf hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Schattdorf spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Luzern (Rang 9). Das Spiel findet am 18. Juni statt (14.00 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Für Erstfeld hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 8. Erstfeld hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Erstfeld tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Alpnach a an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 18. Juni statt (14.00 Uhr, Pfaffenmatt, Erstfeld).

Telegramm: FC Schattdorf - ESC Erstfeld 0:0 (0:0) - Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf – keine Tore – Schattdorf: Kay Schillig, Robin Lindauer, Alessio Montaquila, Nicolas Mahrow, Aurin Camenisch, Ueli Gisler, Christian Gisler, Henry Kempf, Cedric Aschwanden, Patrick Gamma, Noah Senn. – Erstfeld: Robin Baumann, David Schuler, Tobias Walker, Matthäus Baumann, Patrick Traxel, Juan Gnos, Patrik Wyrsch, Danilo Triulzi, Kim Gisler, Nando Eller, Janis Baumann. – Verwarnungen: 68. Ennio Eller.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.06.2023 01:25 Uhr.