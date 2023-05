2. Liga Schattdorf und Sins teilen sich Punkte Im Spiel zwischen Schattdorf und Sins gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

Den Auftakt machte Robin Mahrow, der in der 3. Minute für Schattdorf zum 1:0 traf. Paul Arnold erhöhte in der 36. Minute zur 2:0-Führung für Schattdorf. Ein Doppelschlag brachte Sins doch noch einen Punkt: Zunächst war Sandro Gomes De Almeida in der 70. Minute erfolgreich, dann traf Aulon Ramadani sieben Minuten später zum 2:2.

Im Spiel gab es total acht Karten. Schattdorf kassierte vier gelbe Karten. Sins kassierte vier gelbe Karten.

Der Sturm von Schattdorf sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Im Schnitt erzielt das Team 2.2 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 22 Spielen, in denen die Offensive 49 Tore erzielte.

Schattdorf bleibt trotz dem Unentschieden Leader Nach 22 Spielen hat das Team 46 Punkte. Schattdorf hat bisher 13mal gewonnen, zweimal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Für Schattdorf geht es auswärts gegen FC Aegeri 1 (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 14. Mai statt (15.00 Uhr, Chruzelen, Unterägeri).

Für Sins hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 11. Sins hat bisher sechsmal gewonnen, zehnmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Sins spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Sarnen (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 13. Mai (18.00 Uhr, Sportanlage Letten, Sins).

Telegramm: FC Schattdorf - FC Sins I 2:2 (2:0) - Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf – Tore: 3. Robin Mahrow 1:0. 36. Paul Arnold 2:0. 70. Sandro Gomes De Almeida 2:1. 77. Aulon Ramadani 2:2. – Schattdorf: Yannick Arnold, Jonathan Schürpf, Samuel Wirth, Joachim Gisler, Tim Gisler, Noël Gisler, Paul Arnold, Simon Wipfli, Robin Mahrow, Patrik Stampfli, Ramon Scheiber. – Sins: Jannik Gamma, Alex Niederberger, Tim Oechslin, Sandro Von Flüe, Dario Inglin, Gabriel Gumann, Ramon Burkard, Samuel Lustenberger, Michael Hohl, Jonas Villiger, Sandro Gomes De Almeida. – Verwarnungen: 38. Simon Wipfli, 44. Samuel Wirth, 44. Sandro Gomes De Almeida, 55. Noël Gisler, 60. Michael Hohl, 72. Jan Kalt, 76. Ramon Scheiber, 87. Ramon Burkard.

