4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 3 Schötz gewinnt klar gegen Eich Sieg für Schötz: Gegen Eich gewinnt das Team am Mittwoch zuhause 5:0.

(chm)

Christian Binde brachte Schötz 1:0 in Führung (5. Minute). Yannick Bühler sorgte in der 23. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Schötz. Schötz erhöhte in der 41. Minute seine Führung durch Christian Binde weiter auf 3:0.

Schötz erhöhte in der 57. Minute seine Führung durch Silvan Ottiger weiter auf 4:0. Mit einem weiteren Tor erhöhte Silvan Ottiger für Schötz auf 5:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade acht Minuten.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Schötz erhielten Silvan Ottiger (55.) und Oliver Frey (81.) eine gelbe Karte. Eich blieb ohne Karte.

In der Abwehr gehört Schötz zu den Besten: Total liess das Team 8 Tore in sechs Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.3 Toren pro Spiel (Rang 2).

Zahlreiche Gegentore sind für Eich ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 2.8 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach sechs Spielen, in denen die Defensive 17 Tore hinnehmen musste (Rang 9).

Mit dem Sieg liegt Schötz neu auf einem Aufstiegsplatz: Mit elf Punkten liegt das Team auf Rang 2. Das Team rückt damit einen Platz vor. Schötz hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Schötz spielt zum nächsten Mal auswärts gegen Eibuselection CF (Platz 4). Das Spiel findet am 4. Juni statt (13.00 Uhr, Sportplatz RUAG, Emmen).

Nach der Niederlage büsst Eich einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit fünf Punkten auf Rang 7. Für Eich ist es bereits die dritte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Eich gingen unentschieden aus.

Eich spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Schüpfheim (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 3. Juni (17.00 Uhr, Sportanlage Brand, Eich).

Telegramm: FC Schötz II - SC Eich 5:0 (3:0) - Fussballanlage Wissenhusen, Schötz – Tore: 5. Christian Binde 1:0. 23. Yannick Bühler 2:0. 41. Christian Binde 3:0. 57. Silvan Ottiger 4:0. 65. Silvan Ottiger 5:0. – Schötz: Claudio Enz, Gian Pfister, Yannick Bühler, Philipp Wanner, Elia Amorosi, Arbnor Salihaj, Silvan Ottiger, Thiago Frey, Christian Binde, Oliver Frey, Janis Leupi. – Eich: Janic Portmann, Lukas Amrein, Moritz Münkel, David Cavadini, Leonit Avdyli, Noel Elmiger, Sandro Ottiger, Samuel Küng, David Küng, Fabio Baumgartner, Melvin Isler. – Verwarnungen: 55. Silvan Ottiger, 81. Oliver Frey.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.05.2023 05:51 Uhr.