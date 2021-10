4. Liga, Gruppe 6 Schötz setzt Siegesserie auch gegen Hochdorf fort Schötz setzt seine Siegesserie auch gegen Hochdorf fort. Das 4:2 auswärts am Dienstag bedeutet bereits den siebten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Michael Erni für Schötz. In der 35. Minute traf er zum 1:0. Christian Binde erhöhte in der 53. Minute zur 2:0-Führung für Schötz. Nur neun Minuten später traf Christian Binde erneut, so dass es in der 62. Minute 3:0 für Schötz hiess.

Donato Tomasulo verkürzte in der 81. Minute den Rückstand von Hochdorf auf 1:3. Der Anschlusstreffer für Hochdorf zum 2:3 kam in der 87. Minute. Verantwortlich dafür war Fabian Trottmann. Mit dem 4:2 für Schötz schoss Elia Lustenberger das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Hochdorf sah Richard Buck (91.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Richard Buck (51.) und Martin Anderhub (73.). Schötz blieb ohne Karte.

Schötz hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.4 Mal pro Partie.

Zahlreiche Gegentore sind für Hochdorf ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3 (Rang 8).

Unverändert liegt Schötz nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach sieben Spielen hat das Team 21 Punkte. Schötz hat bisher immer gewonnen, nämlich siebenmal.

Schötz bestreitet als nächstes in einem Heimspiel das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Littau III. Diese Begegnung findet am Samstag (16. Oktober) statt (18.15 Uhr, Fussballanlage Wissenhusen, Schötz).

Mit der Niederlage rückt Hochdorf in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sechs Punkten neu Platz 8. Für Hochdorf ist es bereits die dritte Niederlage der laufenden Saison. Drei Spiele von Hochdorf gingen unentschieden aus.

Im nächsten Spiel kriegt es Hochdorf auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Hitzkirch 2 (Platz 7) zu tun. Die Partie findet am Samstag (16. Oktober) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Hegler, Hitzkirch).

Telegramm: FC Hochdorf - FC Schötz II 2:4 (0:1) - Arena, Hochdorf – Tore: 35. Michael Erni 0:1. 53. Christian Binde 0:2. 62. Christian Binde 0:3. 81. Donato Tomasulo 1:3. 87. Fabian Trottmann 2:3. 89. Elia Lustenberger 2:4. – Hochdorf: Lukas Werder, Raphael Zehnder, Fabian Trottmann, Samuel Bieri, Pascal Schärli, Martin Anderhub, Luca Kurti, Daniel Koch, Simon Lipp, Donato Tomasulo, Danilo D'Alessandro. – Schötz: Dominik Häfliger, Marsell Dedaj, Philipp Wanner, Simon Näf, David Bieri, Nando Bühler, Christian Binde, Elia Lustenberger, Massimiliano Stamerra, Jannick Duss, Michael Erni. – Verwarnungen: 51. Richard Buck, 73. Martin Anderhub – Ausschluss: 91. Richard Buck.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 6: FC Eschenbach II - FC Wauwil-Egolzwil 1:3, FC Hochdorf - FC Schötz II 2:4

Tabelle: 1. FC Schötz II 7 Spiele/21 Punkte (24:9). 2. FC Wauwil-Egolzwil 7/18 (31:6), 3. FC Littau III 7/15 (25:19), 4. FC Gunzwil 7/12 (14:10), 5. FC Triengen 1 7/10 (23:17), 6. FC Eschenbach II 7/7 (15:13), 7. FC Hitzkirch 2 7/6 (7:20), 8. FC Hochdorf 7/6 (8:21), 9. FC Ruswil 7/4 (13:24), 10. SC Emmen b 7/3 (11:32).

