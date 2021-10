4. Liga, Gruppe 6 Schötz siegt 7:3 im Spitzenspiel gegen Littau – Siebenfach-Torschütze Christian Binde Schötz reiht Sieg an Sieg: Gegen Littau hat das Team am Samstag bereits den achten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 7:3

(chm)

Littau war einmal in Führung, und zwar in der 17. Minute, als Stefano Bilotta zum Zwischenstand von 2:1 traf. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Christian Binde, sorgte in der 27 für den Ausgleich für Schötz.

Danach drehte Schötz auf. Das Team schoss ab der 31. Minute noch fünf weitere Tore, während Littau ein Tor gelang (zum 3:4 (54. Minute)). Der Endstand lautete 7:3.

Einziger Torschütze für Schötz war Christian Binde. Er erzielte sämtliche 7 Treffer.) die Torschützen für Littau waren: Stefano Bilotta, Mischa Tomé und Marvin Kottmann.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Schötz, Elia Lustenberger (65.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Littau, nämlich für Raffael Metzler (50.).

In seiner Gruppe hat Schötz den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 3.4 Tore pro Partie.

Zahlreiche Gegentore sind für Littau ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3.2 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach acht Spielen, in denen die Defensive 26 Tore hinnehmen musste (Rang 9).

Trotz dem Sieg hat Schötz in der Tabelle Plätze verloren und liegt neu mit 21 Punkten auf Rang 2 (-1). Schötz feiert mit dem Sieg gegen Littau bereits den achten Sieg der Saison. Das Team hat fünfmal zuhause und dreimal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Schötz spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Emmen b (Rang 10). Das Spiel findet am 23. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportanlage Feldbreite, Emmen).

Mit der Niederlage rückt Littau in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 15 Punkten neu Platz 4. Littau hat bisher fünfmal gewonnen und dreimal verloren.

Für Littau geht es in einem Heimspiel gegen FC Hitzkirch 2 (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am 23. Oktober statt (18.00 Uhr, Ruopigen, Littau).

Telegramm: FC Schötz II - FC Littau III 7:3 (4:2) - Fussballanlage Wissenhusen, Schötz – Tore: 2. Christian Binde 1:0. 5. Marvin Kottmann 1:1. 17. Stefano Bilotta 1:2. 27. Christian Binde (Penalty) 2:2.31. Christian Binde 3:2. 35. Christian Binde 4:2. 54. Mischa Tomé 4:3. 56. Christian Binde 5:3. 78. Christian Binde 6:3. 86. Christian Binde 7:3. – Schötz: Dominik Häfliger, Gian Pfister, Philipp Wanner, Simon Näf, David Bieri, Elia Lustenberger, Tim Bossart, Massimiliano Stamerra, Michael Erni, Christian Binde, Jannick Duss. – Littau: Fabio Fries, Fabian Crusco, Cedric Brun, Marcel Brun, Simone Scardino, Mischa Tomé, Tom Lemmens, Tiziano Salatino, Raffael Metzler, Stefano Bilotta, Marvin Kottmann. – Verwarnungen: 50. Raffael Metzler, 65. Elia Lustenberger.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 6: FC Wauwil-Egolzwil - SC Emmen b 10:2, FC Gunzwil - FC Triengen 1 5:0, FC Schötz II - FC Littau III 7:3, FC Hitzkirch 2 - FC Hochdorf 1:2, FC Eschenbach II - FC Ruswil 1:3

Tabelle: 1. FC Wauwil-Egolzwil 8 Spiele/21 Punkte (41:8). 2. FC Schötz II 8/21 (27:13), 3. FC Gunzwil 8/15 (19:10), 4. FC Littau III 8/15 (28:26), 5. FC Hochdorf 8/12 (11:18), 6. FC Triengen 1 8/10 (23:22), 7. FC Eschenbach II 8/7 (16:16), 8. FC Ruswil 8/7 (16:25), 9. FC Hitzkirch 2 8/6 (8:22), 10. SC Emmen b 8/3 (13:42).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 6 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.10.2021 22:47 Uhr.