4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 3 Schötz siegt gegen Schüpfheim Sieg für Schötz: Gegen Schüpfheim gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:1.

Schötz ging in der 6. Spielminute durch Yannick Bühler in Führung, ehe Schüpfheim in der 21. Minute (Tobias Kaufmann) der Ausgleich gelang. Christian Binde traf in der 71. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Schötz. Mit dem 3:1 für Schötz schoss Fabio Schacher das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Schötz, Christian Binde (69.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Schüpfheim, Nicola Schardt (69.) kassierte sie.

Schötz reiht sich nach dem Spiel auf Rang 2 ein. Schötz spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Entlebuch (Rang 9). Zu diesem Spiel kommt es am 30. April (14.00 Uhr, Sportplatz Farbschachen, Entlebuch).

Schüpfheim liegt nach Spiel 2 auf Rang 8. Schüpfheim spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Sempach a (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 30. April (14.00 Uhr, Moosmättili, Schüpfheim).

Telegramm: FC Schötz II - FC Schüpfheim 3:1 (1:1) - Fussballanlage Wissenhusen, Schötz – Tore: 6. Yannick Bühler 1:0. 21. Tobias Kaufmann 1:1. 71. Christian Binde 2:1. 85. Fabio Schacher 3:1. – Schötz: Claudio Enz, David Bieri, Michael Kronenberg, Yannick Bühler, Jannick Duss, Simon Lustenberger, Massimiliano Stamerra, Oliver Frey, Janis Leupi, Christian Binde, Michael Erni. – Schüpfheim: Remo Troxler, Patrick Christen, Nicola Schardt, Lars Stirnimann, Joshua Schmidiger, Joshua Zemp, Julian Eicher, Patrick Emmenegger, Michael Tellenbach, Maurice Balmer, Tobias Kaufmann. – Verwarnungen: 69. Christian Binde, 69. Nicola Schardt.

