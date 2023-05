4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 3 Schüpfheim bezwingt auswärts Emmenbrücke – Julian Eicher entscheidet Spiel Schüpfheim gewinnt am Samstag auswärts gegen Emmenbrücke 7:6.

Emmenbrücke erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Taulant Shaqiri ging das Team in der 3. Minute in Führung. Der Ausgleich für Schüpfheim fiel in der 17. Minute (Michael Tellenbach).

Danach drehte Schüpfheim auf. Das Team schoss ab der 21. Minute noch sechs weitere Tore, während Emmenbrücke noch fünf Treffer gelangen (zum 2:2 (26. Minute), 3:4 (41. Minute), 4:4 (51. Minute), 5:6 (62. Minute) und 6:6 (69. Minute)). Der Endstand lautete 7:6.

Die Torschützen für Schüpfheim waren: Tobias Kaufmann (2 Treffer), Julian Eicher (2 Treffer), Michael Tellenbach (1 Treffer), Lars Distel (1 Treffer) und David Studer (1 Treffer). Bei Emmenbrücke schoss Joao Miguel Gonçalves Pinho gleich zwei Tore. Die weiteren Torschützen für Emmenbrücke waren: Taulant Shaqiri (1 Treffer), Endrit Bajgora (1 Treffer), Edmond Palushi (1 Treffer) und Arbias Vranja (1 Treffer).

Im Spiel gab es total acht Karten. Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Schüpfheim. Bei Emmenbrücke erhielten Edmond Palushi (19.), Endrit Bajgora (65.) und Prenk Lazri (89.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Schüpfheim den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.8 Mal pro Partie.

Die Abwehr von Emmenbrücke kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 30 Gegentore in fünf Spielen bedeuten einen Schnitt von 6 Toren pro Match (Rang 10).

Mit dem Sieg rückt Schüpfheim um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit acht Punkten auf Rang 4. Schüpfheim hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Schüpfheim tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Knutwil an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 20. Mai statt (18.00 Uhr, Moosmättili, Schüpfheim).

Durch die Niederlage wird Emmenbrücke ans Tabellenende durchgereicht. Das Team hat nach fünf Spielen drei Punkte auf dem Konto. Das Team fällt damit um drei Plätze. Emmenbrücke hat bisher einmal gewonnen und viermal verloren.

Emmenbrücke trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Entlebuch (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 21. Mai statt (20.00 Uhr, Sportplatz Farbschachen, Entlebuch).

Telegramm: FC Emmenbrücke II - FC Schüpfheim 6:7 (3:4) - Sportanlage Gersag, Emmenbrücke – Tore: 3. Taulant Shaqiri 1:0. 17. Michael Tellenbach 1:1. 21. Lars Distel 1:2. 26. Arbias Vranja 2:2. 32. Tobias Kaufmann 2:3. 38. Julian Eicher 2:4. 41. Edmond Palushi 3:4. 51. Endrit Bajgora 4:4. 54. David Studer 4:5. 58. Tobias Kaufmann 4:6. 62. Joao Miguel Gonçalves Pinho 5:6. 69. Joao Miguel Gonçalves Pinho 6:6. 74. Julian Eicher 6:7. – Emmenbrücke: Ivan Dzijan, Marco Barmettler, Prenk Lazri, Robert Bibaj, Denis Lazri, Ardefrim Lushaj, Arbias Vranja, Taulant Shaqiri, Manuel Keiser, Joao Miguel Gonçalves Pinho, Edmond Palushi. – Schüpfheim: Remo Troxler, Patrick Christen, Nicola Schardt, Lars Stirnimann, Cedric Steffen, Kilian Wicki, Julian Eicher, Lars Distel, Michael Tellenbach, Maurice Balmer, Tobias Kaufmann. – Verwarnungen: 10. Patrick Christen, 19. Edmond Palushi, 62. Lars Distel, 65. Endrit Bajgora, 71. Lars Stirnimann, 78. André Britschgi, 82. Joshua Zemp, 89. Prenk Lazri.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.05.2023 21:08 Uhr.