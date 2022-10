4. Liga, Gruppe 5 Schüpfheim gewinnt deutlich gegen Triengen Schüpfheim behielt im Spiel gegen Triengen am Freitag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:0.

Nick Bieri traf in der 5. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Schüpfheim. Schüpfheim baute die Führung in der 41. Minute (Kilian Tanner) weiter aus (2:0). In der 55. Minute traf Kilian Tanner bereits wieder. Er erhöhte auf 3:0 für Schüpfheim. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Nick Bieri in der 84. Minute, als er für Schüpfheim zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Schüpfheim, nämlich für Kilian Tanner (53.). Die einzige gelbe Karte bei Triengen erhielt: Claudio Manuel Marques Teixeira (75.)

Schüpfheim spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 1 Treffer zu pro Spiel. Das Team hat die drittbeste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 14 erzielten Toren Rang 2.

Die Abwehr von Triengen kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 19 Tore in sechs Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.2 Toren pro Spiel (Rang 9).

Die Tabellensituation bleibt für Schüpfheim unverändert. Das Team liegt mit zwölf Punkten auf Rang 4. Schüpfheim hat bisher viermal gewonnen und zweimal verloren.

Auf Schüpfheim wartet im nächsten Spiel das fünftplatzierte Team FC Sempach b, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 8. Oktober statt (17.00 Uhr, Moosmättili, Schüpfheim).

Für Triengen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 9. Triengen hat bisher einmal gewonnen und fünfmal verloren.

Für Triengen geht es auswärts gegen SC Nebikon (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Oktober (20.00 Uhr, Stämpfel, Nebikon).

Telegramm: FC Triengen 2 - FC Schüpfheim 0:4 (0:2) - Schäracher, Triengen – Tore: 5. Nick Bieri 0:1. 41. Kilian Tanner 0:2. 55. Kilian Tanner 0:3. 84. Nick Bieri 0:4. – Triengen: Sven Manuel Sousa Ribeiro, Manuel Steger, Adis Seferovic, Marcos Rafael Oliveira Faria, Flavio Santos Marques, Florian Manstein, Joao Manuel Teixeira Marta, Alan Ferreira de Almeida, To Miguel Pereira Pinto, Claudio Manuel Marques Teixeira, Micael Alexandre Marques Teixeira. – Schüpfheim: Ramon Bürli, Lars Distel, Patrick Emmenegger, Julian Eicher, Patrick Christen, Joshua Zemp, Kilian Tanner, Joshua Schmidiger, Michael Tellenbach, Nick Bieri, Joel Zihlmann. – Verwarnungen: 53. Kilian Tanner, 75. Claudio Manuel Marques Teixeira.

