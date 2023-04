4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 3 Schüpfheim holt sich drei Punkte gegen Nebikon Schüpfheim behielt im Spiel gegen Nebikon am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 1:1.

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Das 1:0 erzielte Michael Tellenbach in der 59. Minute. Den Ausgleich erzielte Anel Jukic in der 74. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Nebikon für Adis Omeri (30.) und Marko Mijatovic (61.). Die einzige gelbe Karte bei Schüpfheim erhielt: Patrick Christen (65.)

Schüpfheim liegt nach Spiel 1 auf Rang 4. Für Schüpfheim geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Schötz II (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 22. April statt (18.00 Uhr, Fussballanlage Wissenhusen, Schötz).

Nach dem ersten Spiel steht Nebikon auf dem fünften Rang. Für Nebikon geht es in einem Heimspiel gegen FC Entlebuch (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am 22. April statt (18.00 Uhr, Stämpfel, Nebikon).

Telegramm: FC Schüpfheim - SC Nebikon 1:1 (0:0) - Moosmättili, Schüpfheim – Tore: 59. Michael Tellenbach 1:0. 74. Anel Jukic 1:1. – Schüpfheim: Remo Troxler, Patrick Christen, Nicola Schardt, Lars Stirnimann, Joshua Schmidiger, Julian Eicher, Nick Bieri, Patrick Emmenegger, Michael Tellenbach, Maurice Balmer, Tobias Kaufmann. – Nebikon: Christopher Hodel, Dario Wermelinger, Filipe Andrade, Marko Mijatovic, Raphael Kaufmann, Leon Wapniarz, Michael Steffen, Adis Omeri, Jannick Kaufmann, Fabian Schürmann, Anel Jukic. – Verwarnungen: 30. Adis Omeri, 61. Marko Mijatovic, 65. Patrick Christen.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 3:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.04.2023 22:23 Uhr.