4. Liga, Gruppe 5 Schüpfheim mit drei Punkten auswärts gegen Buttisholz Schüpfheim behielt im Spiel gegen Buttisholz am Mittwoch auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Nick Bieri für Schüpfheim. In der 5. Minute traf er zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Schüpfheim stellte Joel Zihlmann in Minute 29 her. In der 40. Minute gelang Buttisholz (Nicolas Bremgartner) der Anschlusstreffer (1:2). In der 44. Minute erhöhte Michael Tellenbach auf 3:1 für Schüpfheim.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Schüpfheim spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 1 Treffer zu pro Spiel. Das Team hat die drittbeste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 5 geschossenen Toren Rang 5.

Schüpfheim liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 5. Das Team hat sechs Punkte. Schüpfheim hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Schüpfheim spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Willisau (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (10. September) (17.00 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Buttisholz steht in der Tabelle neu auf Rang 4 (zuvor: 3). Das Team hat sechs Punkte. Buttisholz hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Für Buttisholz geht es auswärts gegen SC Nebikon (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am Samstag (10. September) statt (18.00 Uhr, Stämpfel, Nebikon).

Telegramm: FC Buttisholz - FC Schüpfheim 1:3 (1:3) - Sportpark, Buttisholz – Tore: 5. Nick Bieri 0:1. 29. Joel Zihlmann 0:2. 40. Nicolas Bremgartner 1:2. 44. Michael Tellenbach 1:3. – Buttisholz: Gian Brunner, Silvano Mazzotta, Timon Kaufmann, Léon Ziswiler, Jan Emmenegger, Marco Delacher, Nils Brunner, Adrian Grüter, Nicolas Bremgartner, Dominik Jetishi, Manuel Grüter. – Schüpfheim: Daniel Emmenegger, Cedric Steffen, Patrick Emmenegger, Julian Eicher, Patrick Christen, Kilian Tanner, Lars Distel, Michael Tellenbach, Joshua Zemp, Nick Bieri, Joel Zihlmann. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 5:

Datenstand: 07.09.2022 23:48 Uhr.

