4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 3 Schüpfheim mit Sieg gegen Sempach – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Schüpfheim behielt im Spiel gegen Sempach am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

(chm)

Michael Tellenbach eröffnete in der 14. Minute das Skore, als er für Schüpfheim das 1:0 markierte. Tobias Kaufmann sorgte in der 47. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Schüpfheim. Dank dem Treffer von Matthias Häfliger (57.) reduzierte sich der Rückstand für Sempach auf ein Tor (1:2). Das letzte Tor der Partie fiel in der 87. Minute, als Kilian Wicki die Führung für Schüpfheim auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Schüpfheim für Patrick Christen (38.), André Britschgi (45.) und Patrick Emmenegger (78.). Gelbe Karten gab es bei Sempach für Christian Lugli (70.), Timo Brun (82.) und Stefan Gassmann (84.).

Schüpfheim verbessert sich in der Tabelle von Rang 8 auf 6. Das Team hat vier Punkte. Der erste Sieg der Saison für Schüpfheim folgt nach einer Niederlage und einem Unentschieden. Schüpfheim konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Schüpfheim spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Entlebuch (Platz 9). Die Partie findet am 6. Mai statt (18.00 Uhr, Moosmättili, Schüpfheim).

Sempach steht in der Tabelle neu auf Rang 8 (zuvor: 6). Das Team hat zwei Punkte. Sempach hat bisher nie gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Sempach geht es daheim gegen Eibuselection CF (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 6. Mai statt (18.00 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

Telegramm: FC Schüpfheim - FC Sempach a 3:1 (1:0) - Moosmättili, Schüpfheim – Tore: 14. Michael Tellenbach 1:0. 47. Tobias Kaufmann 2:0. 57. Matthias Häfliger 2:1. 87. Kilian Wicki 3:1. – Schüpfheim: Remo Troxler, Patrick Christen, Julian Eicher, Lars Stirnimann, Cedric Steffen, Joshua Zemp, David Studer, Patrick Emmenegger, Michael Tellenbach, Maurice Balmer, Tobias Kaufmann. – Sempach: Linus Kamber, Ahmel Durmisi, Sascha Heer, Marcel von Büren, Marco Bühler, Michael Schwegler, Timo Brun, Noah Keel, Luca De Rosa, Jérôme Lanz, Matthias Häfliger. – Verwarnungen: 38. Patrick Christen, 45. André Britschgi, 70. Christian Lugli, 78. Patrick Emmenegger, 82. Timo Brun, 84. Stefan Gassmann.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 3:

Tabelle

