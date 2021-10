4. Liga, Gruppe 5 Schüpfheim sorgt bei Zell für Überraschung – Kilian Tanner trifft spät zum Sieg Zell lag gegen Schüpfheim deutlich vorne, nämlich 2:0 (31. Minute) - und verlor dennoch. Schüpfheim feiert einen 3:2-Heimsieg.

(chm)

Schüpfheim schaffte es, einen Zweitore-Rückstand aufzuholen. Zell war zunächst durch Kevin Bürli und Kevin Bürli in den Minuten 10 und 31 in Führung gegangen.

Die Wende gelang Schüpfheim ab der 38. Minute, als Tobias Kaufmann zum 1:2 traf. Es folgte in der 65. Minute der Ausgleichstreffer durch Nick Bieri, ehe Kilian Tanner in der 83. Minute der Siegtreffer gelang.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: André Peter von Zell erhielt in der 58. Minute die gelbe Karte.

Zell lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Schüpfheim. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.1 (Rang 3).

Der Sieg ändert nichts in der Tabelle für Schüpfheim. Das Team bleibt Schlusslicht. Das Team liegt mit vier Punkten auf Rang 10. Der erste Sieg der Saison für Schüpfheim folgt nach sechs Niederlagen und einem Unentschieden. Schüpfheim konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Schüpfheim trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Entlebuch (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportplatz Farbschachen, Entlebuch).

Trotz der Niederlage bleibt Zell auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 21 Punkte auf dem Konto. Nach sieben Siegen in Serie verliert Zell erstmals wieder.

Als nächstes tritt Zell in einem Heimspiel gegen das zweitplatzierte Team SC Eich zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (18.00 Uhr, Gass, Zell).

Telegramm: FC Schüpfheim - FC Zell 3:2 (1:2) - Moosmättili, Schüpfheim – Tore: 10. Kevin Bürli 0:1. 31. Kevin Bürli 0:2. 38. Tobias Kaufmann 1:2. 65. Nick Bieri 2:2. 83. Kilian Tanner 3:2. – Schüpfheim: Daniel Emmenegger, Dario Schmid, Patrick Emmenegger, Oliver Alessandri, Mario Schöpfer, Christian Haas, Julian Eicher, Kilian Tanner, Nick Bieri, Tobias Kaufmann, Joel Zihlmann. – Zell: Sandro Mehr, Raphael Ritter, Christoph Roth, Fabian Knupp, Lukas Bigler, André Peter, Kevin Bürli, Lorin Bättig, Roderic Bucher, Marco Roos, Lars Limacher. – Verwarnungen: 58. André Peter.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 5: FC Triengen 2 - SC Nebikon 0:3, FC Willisau - FC Entlebuch 2:1, FC Schüpfheim - FC Zell 3:2, FC Sempach - FC Buttisholz 2:2

Tabelle: 1. FC Zell 8 Spiele/21 Punkte (29:9). 2. SC Eich 8/19 (22:8), 3. FC Sempach 8/15 (14:11), 4. SC Nebikon 8/15 (13:6), 5. FC Willisau 8/13 (20:18), 6. FC Buttisholz 8/8 (12:19), 7. FC Sursee 8/7 (11:19), 8. FC Entlebuch 8/6 (9:22), 9. FC Triengen 2 8/6 (11:22), 10. FC Schüpfheim 8/4 (11:18).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2021 16:28 Uhr.