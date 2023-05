3. Liga, Gruppe 1 Schwyz gewinnt deutlich gegen Engelberg Schwyz gewinnt am Samstag zuhause gegen Engelberg 3:0.

Ramon Betschart schoss Schwyz in der 22. Minute zur 1:0-Führung. Per Penalty erhöhte Silvan Heinzer in der 45. Minute zum 2:0 für Schwyz. Ajhan Zejnulai schoss das 3:0 (87. Minute) für Schwyz und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Engelberg kassierte vier gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Schwyz, nämlich für Joshua Bossart (25.).

Zahlreiche Gegentore sind für Engelberg ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 2.6 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 9).

Schwyz rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 29 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Schwyz hat bisher achtmal gewonnen, sechsmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Schwyz auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Muotathal. Die Partie findet am 13. Mai statt (18.00 Uhr, Fussballplatz Widmen, Muotathal).

Nach der Niederlage büsst Engelberg zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 27 Punkten auf Rang 6. Für Engelberg war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Engelberg in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team ESC Erstfeld. Diese Begegnung findet am Donnerstag (11. Mai) statt (20.30 Uhr, Sportplatz Wyden, Engelberg).

Telegramm: SC Schwyz - Engelberger SC 3:0 (2:0) - Tschaibrunnen, Schwyz – Tore: 22. Ramon Betschart 1:0. 45. Silvan Heinzer (Penalty) 2:0.87. Ajhan Zejnulai (Penalty) 3:0. – Schwyz: Kevin Dudle, Ramon Betschart, Manuel Gisler, Silvan Heinzer, Niclas Suter, Jonas Steiner, Martin Von Euw, Patrick Kistler, Joël Schmidiger, Silvan Betschart, Joshua Bossart. – Engelberg: Jahn Zumbühl, Nikola Stevanovic, Marcel Schleiss, Lars Imboden, Tim Christen, Raffael Kaufmann, Mustaf Duraku, Manuel Kaufmann, Primus Ettlin, Julian Fischer, Martin Matter. – Verwarnungen: 19. Mustaf Duraku, 25. Joshua Bossart, 66. Lars Imboden, 71. Pietro Parodi, 77. Julian Fischer.

