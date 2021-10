Frauen 3. Liga Schwyz gewinnt erstmals beim Spiel gegen Gunzwil – Anja Mühlebach mit drei Toren Für Schwyz hat es am Sonntag im sechsten Spiel den ersten Sieg der Saison abgesetzt. Das Team besiegte zuhause Gunzwil 3:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Anja Mühlebach für Schwyz. In der 11. Minute traf sie zum 1:0. In der 29. Minute traf Anja Mühlebach bereits wieder. Sie erhöhte auf 2:0 für Schwyz. Wiederum Anja Mühlebach erhöhte in der 60. Minute auf 3:0 für Schwyz. In der 82. Minute sorgte Carla Wildisen noch für Resultatkosmetik für Gunzwil. Sie traf zum 1:3-Schlussstand.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Schwyz eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 0.8 pro Spiel. Das bedeutet, dass Schwyz die zehntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 8 mit durchschnittlich 3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Gunzwil kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3 (Rang 8).

Dank dem Sieg liegt Schwyz neu über dem Strich. Das Team liegt mit drei Punkten auf Rang 8. Das Team rückt damit um zwei Plätze vor. Schwyz hat bisher einmal gewonnen und fünfmal verloren.

Auf Schwyz wartet im nächsten Spiel das siebtplatzierte Team SC Cham, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (19.15 Uhr, Eizmoos, Cham).

Mit der Niederlage liegt Gunzwil wieder auf einem Abstiegsplatz. Mit null Punkten liegt das Team auf Rang 10. Das Team verliert damit einen Platz. Gunzwil muss bereits die sechste Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Dreimal verlor Gunzwil zuhause und dreimal auswärts.

Gunzwil tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Sursee an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 17. Oktober (14.00 Uhr, Linden, Gunzwil).

Telegramm: SC Schwyz II - FC Gunzwil 3:1 (2:0) - Tschaibrunnen, Schwyz – Tore: 11. Anja Mühlebach 1:0. 29. Anja Mühlebach 2:0. 60. Anja Mühlebach 3:0. 82. Carla Wildisen 3:1. – Schwyz: Svenja Siegenthaler, Nadine Suter, Mirjam Rohrbacher, Chantal Steiner, Julia Rohrbacher, Jasmin Märchy, Aicha Diallo, Tabea Holzgang, Martina Steiner, Anja Mühlebach, Sara Winet. – Gunzwil: Endrita Kadrijaj, Carina Kronenberg, Jenni Ackermann, Julia Jost, Sarina Jurt, Nina Leupi, Annina Nurmi, Linda Galliker, Lara Zimmermann, Silvana Steiger, Carla Wildisen. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: SC Schwyz II - FC Gunzwil 3:1, FC Baar 2 - FC Hünenberg 4:3, Team Uri Frauen II - FC Ascona 0:3

Tabelle: 1. FC Sursee 5 Spiele/15 Punkte (15:2). 2. SG Obwalden 6/15 (17:5), 3. FC Ascona 5/12 (10:3), 4. FC Baar 2 6/12 (13:13), 5. TEAM Menzingen / Aegeri 5/10 (13:10), 6. Team Uri Frauen II 6/8 (9:10), 7. SC Cham 5/4 (8:11), 8. SC Schwyz II 6/3 (5:18), 9. FC Hünenberg 6/2 (11:18), 10. FC Gunzwil 6/0 (7:18).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 3. Liga finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2021 23:10 Uhr.