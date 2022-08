3. Liga, Gruppe 1 Schwyz gewinnt zum Auftakt klar gegen Buochs Schwyz bezwingt im ersten Spiel der neuen Saison Buochs auswärts mit 4:0

Silvan Heinzer brachte Schwyz 1:0 in Führung (49. Minute). Schwyz baute die Führung in der 55. Minute (Firas Kdouh) weiter aus (2:0). Demian Siegwart baute in der 70. Minute die Führung für Schwyz weiter aus (3:0). Firas Kdouh schoss das 4:0 (84. Minute) für Schwyz und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Schwyz, nämlich für Silvan Heinzer (82.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Buochs, Samson Mathis (15.) kassierte sie.

Nach dem ersten Spiel steht Schwyz auf dem zweiten Rang. Schwyz spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Baar 1 (Rang 8). Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (26. August) (20.00 Uhr, Tschaibrunnen, Schwyz).

Buochs reiht sich nach dem Spiel auf Rang 12 ein. Im nächsten Spiel kriegt es Buochs in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team ESC Erstfeld. Diese Begegnung findet am 28. August statt (14.00 Uhr, Pfaffenmatt, Erstfeld).

Telegramm: SC Buochs - SC Schwyz 0:4 (0:0) - Seefeld, Buochs – Tore: 49. Silvan Heinzer 0:1. 55. Firas Kdouh 0:2. 70. Demian Siegwart 0:3. 84. Firas Kdouh 0:4. – Buochs: Mauro Truttmann, Tim Walker, Stefan Mathis, Simon Mathis, Martin Agner, Samson Mathis, Maurice Weh, Aron von Holzen, Lauro Baumgartner, Marco Cataldi, Marco Ignatov. – Schwyz: Kevin Dudle, Ramon Betschart, Manuel Gisler, Silvan Heinzer, Ajhan Zejnulai, Demian Siegwart, Lars Suter, Martin Von Euw, Niclas Suter, Firas Kdouh, Silvan Betschart. – Verwarnungen: 15. Samson Mathis, 82. Silvan Heinzer.

