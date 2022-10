3. Liga, Gruppe 1 Schwyz holt sich drei Punkte gegen Hünenberg – Niclas Suter trifft zum Sieg Sieg für Schwyz: Gegen Hünenberg gewinnt das Team am Samstag zuhause 2:1.

(chm)

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 16 Minuten: Das erste Tor der Partie erzielte Salvatore Viola für Hünenberg. In der 64. Minute traf er zum 1:0. In der 67. Minute traf Lukas Betschart für Schwyz zum 1:1-Ausgleich. In den Schlussminuten machte Niclas Suter alles klar. Sein Treffer in der 80. Minute zum 2:1 sicherte Schwyz den Sieg.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Hünenberg erhielten Salvatore Viola (58.), Erich Schnider (74.) und Denis Sabanovic (93.) eine gelbe Karte. Schwyz blieb ohne Karte.

Schwyz machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 16 Punkten auf Rang 5. Schwyz hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Schwyz spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Buochs (Rang 12). Die Partie findet am 18. März statt (17.30 Uhr, Tschaibrunnen, Schwyz).

Nach der Niederlage büsst Hünenberg zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zwölf Punkten auf Rang 10. Hünenberg hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Hünenberg in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team ESC Erstfeld. Das Spiel findet am 18. März statt (18.00 Uhr, Pfaffenmatt, Erstfeld).

Telegramm: SC Schwyz - FC Hünenberg I 2:1 (0:0) - Tschaibrunnen, Schwyz – Tore: 64. Salvatore Viola 0:1. 67. Lukas Betschart 1:1. 80. Niclas Suter 2:1. – Schwyz: Kevin Dudle, Ramon Betschart, Manuel Gisler, Martin Von Euw, Ajhan Zejnulai, Jonas Steiner, Lars Suter, Patrick Kistler, Jannes Lüönd, Simon Betschart, Ardian Regja. – Hünenberg: Adrian Schelbert, Salvatore Viola, Mario Bosnjak, Erich Schnider, Ümit Celik, Matias Vrazic, Sandro Burkhardt, Denis Sabanovic, Dario Burkhardt, Elmir Softic, Ante Pekas. – Verwarnungen: 58. Salvatore Viola, 74. Erich Schnider, 93. Denis Sabanovic.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.10.2022 22:42 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.