3. Liga, Gruppe 1 Schwyz sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Cham Acht Tore sind zwischen Cham und Schwyz gefallen. Einen Sieger gab es beim 4:4 jedoch nicht.

Bis zur 36. Minute ging Cham deutlich in Führung, nämlich 3:0. Die Treffer erzielte(.) yannick Peter (6.), Yves Meier (13.) und Severin Müller (36.). Für Schwyz erfolgreich war bis dahin .

Patrick Kistler verkürzte in der 46. Minute den Rückstand von Schwyz auf 1:3. Der Anschlusstreffer für Schwyz zum 2:3 kam in der 57. Minute. Verantwortlich dafür war Simon Betschart. Den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für Cham stellte Yves Meier in Minute 81 her.

Der Anschlusstreffer für Schwyz zum 3:4 kam in der 88. Minute. Verantwortlich dafür war Jonas Steiner. Der Ausgleich für Schwyz zum 4:4 fiel in der 90. Minute - nur zwei Minuten nach dem 3:4.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Cham, Yannick Peter (60.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Schwyz, nämlich für Simon Betschart (84.).

Cham bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit zwölf Punkten liegt das Team auf Rang 8. Cham hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Cham auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team ESC Erstfeld. Diese Begegnung findet am 28. Oktober statt (20.15 Uhr, Pfaffenmatt, Erstfeld).

Für Schwyz hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 5. Schwyz hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Schwyz geht es in einem Heimspiel gegen FC Hünenberg I (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 29. Oktober (17.30 Uhr, Tschaibrunnen, Schwyz).

Telegramm: SC Cham IV - SC Schwyz 4:4 (3:1) - Eizmoos, Cham – Tore: 6. Yannick Peter 1:0. 13. Yves Meier 2:0. 36. Severin Müller 3:0. 46. Patrick Kistler 3:1. 57. Simon Betschart 3:2. 81. Yves Meier 4:2. 88. Jonas Steiner 4:3. 90. Manuel Gisler (Penalty) 4:4. – Cham: Alessandro Müller, Alex Elsener, Remo Corrodi, Yannick Peter, Janick Bossert, Brahim Turjan, Chris Suter, Severin Müller, Andri Tillmann, Corey Ineichen, Yves Meier. – Schwyz: Marcel Schmid, Ramon Betschart, Dominik Steiner, Martin Von Euw, Jonas Steiner, Manuel Gisler, Lars Suter, Patrick Kistler, Adnan Suljovic, Ardian Regja, Joshua Bossart. – Verwarnungen: 60. Yannick Peter, 84. Simon Betschart.

