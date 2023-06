2. Liga Sempach beendet Niederlagenserie gegen Aegeri – Severin Emmenegger mit Last-Minute-Treffer Erfolgserlebnis für Sempach: Nach drei Niederlagen in Folge siegt das Team am Sonntag auswärts gegen Aegeri 3:2.

(chm)

Sempach drehte das Spiel in den letzten -1 Minuten, als Sempach zunächst ausglich und danach in Führung ging. Severin Emmenegger schoss Sempach innerhalb von drei Minuten zum 2:2 (91.) und dann zum 3:2 (94.). Kevin Schnider hatte mit dem ersten Tor der Partie (30. Minut.) sempach 1:0 in Führung gebracht. Durch Penalty kam es in der 61. Minute zum Ausgleich für Aegeri. Nikola Bozic verwandelte erfolgreich. In der 82. Minute war es an Mario Qunaj, Aegeri 2:1 in Führung zu bringen.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Sempach, Nico Schmid (35.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Aegeri, Kristijan Ramljak (58.) kassierte sie.

In der Regel kassiert Aegeri nicht so viele Tore wie gegen Sempach. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.2 (Rang 2).

Mit dem Sieg rückt Sempach um einen Platz nach vorne. 37 Punkte bedeuten Rang 5. Sempach hat bisher elfmal gewonnen, zehnmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Auf Sempach wartet im nächsten Spiel das sechstplatzierte Team FC Horw, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 10. Juni statt (18.00 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

Für Aegeri hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 38 Punkten auf Rang 4. Aegeri hat bisher elfmal gewonnen, neunmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Aegeri spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen SC Obergeissenstein (Platz 9). Die Partie findet am 10. Juni statt (18.00 Uhr, Wartegg, Luzern).

Telegramm: FC Aegeri 1 - FC Sempach 2:3 (0:1) - Chruzelen, Unterägeri – Tore: 30. Kevin Schnider 0:1. 61. Nikola Bozic (Penalty) 1:1.82. Mario Qunaj 2:1. 91. Severin Emmenegger 2:2. 94. Severin Emmenegger 2:3. – Aegeri: Vullnet Ukaj, Roman Blättler, Dario Iten, Marco Schwarzenberger, Jack Popple, Kristijan Ramljak, Adnan Becirbasic, Manuel Uster, Sandro Meier, Alexander Srdic, Neil Rogenmoser. – Sempach: Patrick Bachmann, Adrian Schnider, Simon Eberle, Nico Schmid, Luca Cipolla, Kilian Bühlmann, Kevin Schnider, Tim Tampe, Michael Fölmli, Andrin Muff, Valmir Tola. – Verwarnungen: 35. Nico Schmid, 58. Kristijan Ramljak.

