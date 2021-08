2. Liga Sempach bezwingt auswärts Willisau Das 2:0 auswärts gegen Willisau ist der zweite Sieg im zweiten Spiel für Sempach.

(chm)

Nach 53 torlosen Minuten eröffnete Yanick Fölmli das Skore für Sempach. Willisau schaffte es nicht, den Rückstand aufzuholen. Im Gegenteil: Severin Emmenegger erhöhte in der 87. Minute sogar noch auf 2:0. Es war das Schlussresultat.

Gelbe Karten gab es bei Sempach für Patrik Lika (36.) und Michael Fölmli (70.). Bei Willisau erhielten Silvan Waltisberg (57.) und Jakub Hrustinec (84.) eine gelbe Karte.

In der Tabelle steht Sempach nach dem zweiten Spiel auf Rang 1 (sechs Punkte). Für Sempach geht es in einem Heimspiel gegen SC Emmen weiter. Das Spiel findet am 28. August statt (18.00 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

In der Tabelle steht Willisau nach dem zweiten Spiel auf Rang 7 (drei Punkte). Willisau spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Littau. Die Partie findet am 28. August statt (18.00 Uhr, Ruopigen, Littau).

Telegramm: FC Willisau - FC Sempach 0:2 (0:0) - Sportzentrum Schlossfeld, Willisau – Tore: 54. Yanick Fölmli 0:1. 87. Severin Emmenegger 0:2. – Willisau: Jozsef Mate Gyano, Kevin Müller, Marco Imgrüt, Simon Unternährer, Zdenek Weickert, Jakub Hrustinec, Silvan Waltisberg, Simon Brun, Nedim Brzina, Andrej Weickert, Josef Ctvrtnicek. – Sempach: Patrick Bachmann, Jonas Zust, Luca Cipolla, Luca Müller, Michael Fölmli, Yanick Fölmli, Patrick Bösch, Tim Tampe, Valmir Tola, Patrik Lika, Kilian Bühlmann. – Verwarnungen: 36. Patrik Lika, 57. Silvan Waltisberg, 70. Michael Fölmli, 84. Jakub Hrustinec.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Willisau - FC Sempach 0:2, FC Hochdorf - FC Altdorf 4:1, FC Aegeri - FC Stans 0:0, SC Emmen - FC Rothenburg 1:1, SC Obergeissenstein - FC Sarnen 2:0, Luzerner SC - FC Sins 3:2

Tabelle: 1. FC Sempach 2 Spiele/6 Punkte (7:2). 2. Luzerner SC 2/6 (6:4), 3. FC Aegeri 2/4 (3:2), 4. FC Hochdorf 2/3 (6:4), 5. FC Sins 2/3 (4:3), 6. FC Sarnen 2/3 (3:3), 7. FC Willisau 2/3 (2:2), 8. FC Altdorf 2/3 (5:4), 9. SC Obergeissenstein 2/3 (2:4), 10. SC Emmen 2/1 (2:4), 11. FC Stans 2/1 (0:2), 12. FC Rothenburg 2/1 (1:3), 13. FC Littau 1/0 (2:3), 14. SC Cham II 1/0 (2:5).

