4. Liga, Gruppe 5 Sempach bezwingt auswärts Willisau Sempach behielt im Spiel gegen Willisau am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:2.

Das Skore eröffnete Martin Gerber in der 1. Minute. Er traf für Willisau zum 1:0. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 48. Minute, als Pascal Furrer für Sempach traf. In der 57. Minute gelang Christian Näf der Führungstreffer zum 2:1 für Sempach.

Sempach baute die Führung in der 65. Minute (Raphael Bühlmann) weiter aus (3:1). In der 71. Minute gelang Willisau (Jonas Staffelbach) der Anschlusstreffer (2:3). Das letzte Tor der Partie fiel in der 89. Minute, als Christian Lugli für Sempach auf 4:2 erhöhte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Mirel Vrhovac von Sempach erhielt in der 70. Minute die gelbe Karte.

Sempach liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 5. Das Team hat sechs Punkte. Sempach hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Für Sempach geht es in einem Heimspiel gegen FC Entlebuch (Platz 10) weiter. Die Partie findet am 11. September statt (20.15 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

Willisau steht in der Tabelle neu auf Rang 4 (zuvor: 2). Das Team hat sechs Punkte. Willisau hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Für Willisau geht es daheim gegen FC Schüpfheim (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am Donnerstag (9. September) statt (20.00 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Telegramm: FC Willisau - FC Sempach 2:4 (1:0) - Sportzentrum Schlossfeld, Willisau – Tore: 1. Martin Gerber 1:0. 48. Pascal Furrer 1:1. 57. Christian Näf 1:2. 65. Raphael Bühlmann 1:3. 71. Jonas Staffelbach 2:3. 89. Christian Lugli 2:4. – Willisau: Jonas Achermann, Dario Meyer, Marco Lötscher, Marc Niederberger, Jozef Chovancak, Sandro Fischer, Martin Gerber, Andrin Marbach, Fabian Waltisberg, Noah Krügel, Jonas Steiger. – Sempach: Dario Grilz, Patrick Stirnimann, Andri Felber, Dario Mathis, Marco Bühler, Christian Näf, David Kottmann, Raphael Bühlmann, Silvan Schaller, Jafar Sedighi, Philipp Kaufmann. – Verwarnungen: 70. Mirel Vrhovac.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 5: FC Zell - FC Entlebuch 8:1, SC Eich - FC Buttisholz 5:1, FC Willisau - FC Sempach 2:4, FC Sursee - SC Nebikon 1:1

Tabelle: 1. FC Zell 3 Spiele/9 Punkte (16:3). 2. SC Nebikon 3/7 (3:1), 3. SC Eich 3/6 (8:2), 4. FC Willisau 3/6 (9:8), 5. FC Sempach 3/6 (7:6), 6. FC Sursee 3/4 (4:6), 7. FC Buttisholz 3/3 (4:8), 8. FC Triengen 2 3/3 (6:7), 9. FC Schüpfheim 3/0 (1:5), 10. FC Entlebuch 3/0 (1:13).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 17:58 Uhr.