4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 3 Sempach bezwingt Nebikon – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Sieg für Sempach: Gegen Nebikon gewinnt das Team am Samstag zuhause 4:2.

Den Auftakt machte Noah Keel, der in der 2. Minute für Sempach zum 1:0 traf. In der 5. Minute baute Luca Portmann den Vorsprung für Sempach auf zwei Tore aus (2:0). Sempach erhöhte in der 14. Minute seine Führung durch Matthias Häfliger weiter auf 3:0.

Anel Jukic verkürzte in der 75. Minute den Rückstand von Nebikon auf 1:3. Es handelte sich um einen Penalty. Dank dem Treffer von Reto Stutz (79.) reduzierte sich der Rückstand für Nebikon auf ein Tor (2:3). Das letzte Tor der Partie fiel in der 87. Minute, als Joshua Brun für Sempach auf 4:2 erhöhte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Anel Jukic von Nebikon erhielt in der 61. Minute die gelbe Karte.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Sempach eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.8 pro Spiel. Das bedeutet, dass Sempach die achtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Sempach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 5. Sempach hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Sempach auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Knutwil. Diese Begegnung findet am 17. Juni statt (18.00 Uhr, FC Knutwil, Knutwil).

Nach der Niederlage büsst Nebikon zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit neun Punkten auf Rang 7. Nebikon hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Nebikon tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Schötz II an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 17. Juni statt (18.00 Uhr, Stämpfel, Nebikon).

Telegramm: FC Sempach a - SC Nebikon 4:2 (3:0) - Sportanlage Seeland, Sempach – Tore: 2. Noah Keel 1:0. 5. Luca Portmann 2:0. 14. Matthias Häfliger 3:0. 75. Anel Jukic (Penalty) 3:1.79. Reto Stutz 3:2. 87. Joshua Brun 4:2. – Sempach: Linus Kamber, Jan Bühler, Ahmel Durmisi, Simon Grüter, Jan Emmenegger, Michael Schwegler, Timo Brun, Jan Heini, Noah Keel, Matthias Häfliger, Luca Portmann. – Nebikon: Christopher Hodel, Dario Wermelinger, Adis Omeri, Michael Steffen, Paolo Studer, Leon Wapniarz, Anel Jukic, Reto Stutz, Philipp Galliker, Timo Tschopp, Fabian Schürmann. – Verwarnungen: 61. Anel Jukic.

