2. Liga Sempach bezwingt Sins Sieg für Sempach: Gegen Sins gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:1.

Das erste Tor der Partie fiel für Sempach: Valmir Tola brachte seine Mannschaft in der 2. Minute 1:0 in Führung. Zum Ausgleich für Sins traf Gabriel Gumann in der 12. Minute. In der 47. Minute war es an Valmir Tola, Sempach 2:1 in Führung zu bringen. Mit dem 3:1 für Sempach schoss Severin Emmenegger das letzte Tor der Partie.

Bei Sempach erhielten Tim Tampe (41.), Luca Cipolla (64.) und Michael Fölmli (88.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Sins erhielt: Gabriel Gumann (32.)

In seiner Gruppe hat Sempach den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 2.2 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach zwölf Spielen, in denen die Offensive 26 Tore erzielte.

Für Sempach bedeutet der Sieg, dass das Team neu auf einem Aufstiegsplatz liegt. Mit 23 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Es macht einen Platz gut. Für Sempach ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Sempach geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Aegeri (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 7. November (14.30 Uhr, Chruzelen, Unterägeri).

Nach der Niederlage büsst Sins drei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 16 Punkten auf Rang 8. Sins hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Sins spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Littau (Platz 5). Die Partie findet am 6. November statt (18.00 Uhr, Sportanlage Letten, Sins).

Telegramm: FC Sempach - FC Sins 3:1 (2:1) - Sportanlage Seeland, Sempach – Tore: 2. Valmir Tola 1:0. 12. Gabriel Gumann 1:1. 47. Valmir Tola 2:1. 71. Severin Emmenegger 3:1. – Sempach: Raphael Helfenstein, Luca Cipolla, Simon Eberle, Luca Müller, Michael Fölmli, Patrick Bösch, Yanick Fölmli, Tim Tampe, Valmir Tola, Patrik Lika, Kilian Bühlmann. – Sins: Patrick Kohler, Sven Feer, Tim Oechslin, Sandro Von Flüe, Dario Inglin, Gabriel Gumann, Sven Niederberger, Calderon Mavembo, Kürsad Özdemir, Ali Mourad, David Arnold. – Verwarnungen: 32. Gabriel Gumann, 41. Tim Tampe, 64. Luca Cipolla, 88. Michael Fölmli.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Hochdorf - SC Emmen 3:3, FC Sarnen - SC Cham II 1:4, Luzerner SC - SC Obergeissenstein 3:2, FC Rothenburg - FC Aegeri 2:3, FC Sempach - FC Sins 3:1, FC Littau - FC Stans 1:0

Tabelle: 1. SC Cham II 12 Spiele/30 Punkte (36:14). 2. FC Sempach 12/23 (26:16), 3. SC Emmen 12/21 (25:18), 4. Luzerner SC 12/21 (27:23), 5. FC Littau 12/18 (19:17), 6. FC Hochdorf 12/16 (24:23), 7. FC Aegeri 12/16 (17:22), 8. FC Sins 12/16 (18:20), 9. FC Sarnen 12/14 (17:20), 10. FC Willisau 11/13 (13:18), 11. FC Rothenburg 12/13 (13:18), 12. FC Altdorf 11/12 (17:19), 13. SC Obergeissenstein 12/12 (14:25), 14. FC Stans 12/7 (11:24).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.10.2021 14:02 Uhr.